Acto institucional frente al ayuntamiento. IDEAL

«Escuchar las voces de la comunidad educativa es vital para eliminar la violencia de género»

El edificio consistorial de Jaén acoge un acto institucional donde se ha depositado una flor por cada una de las víctimas de este último año

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

«Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alzamos la voz como sociedad para condenar con firmeza una ... realidad que sigue afectando, destruyendo y marcando vidas». Con estas palabras el alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Jaén, ha iniciado su intervención en el acto Institucional que, con motivo del 25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha celebrado en el edificio consistorial.

