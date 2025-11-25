«Escuchar las voces de la comunidad educativa es vital para eliminar la violencia de género»

«Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alzamos la voz como sociedad para condenar con firmeza una ... realidad que sigue afectando, destruyendo y marcando vidas». Con estas palabras el alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Jaén, ha iniciado su intervención en el acto Institucional que, con motivo del 25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha celebrado en el edificio consistorial.

El acto se ha desarrollado bajo la premisa de la unidad y el compromiso de toda las instituciones y de la ciudadanía como el arma más potente para hacer frente a esta lacra. Durante el mismo, alumnado de los cuatro centros educativos han leído los nombres de las mujeres víctimas de la violencia de género durante el último año, desde el 25 de noviembre de 2024 hasta hoy, mientras se depositaba en un jarrón una flor por cada una de ellas.

Precisamente a los más jóvenes, quienes han tenido un lugar destacado en su discurso, les ha agradecido su participación en este acto. «Gracias por estar aquí, por vuestro trabajo diario y por traer vuestra mirada crítica y comprometida. Escuchar vuestras voces, las voces del alumnado, del profesorado y de toda la comunidad educativa, es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Vosotras y vosotros sois presente y futuro, y sin vuestra implicación no será posible erradicar la violencia machista», ha dicho Julio Millán.

Durante el acto, un profesor y dos alumnas del IES Las Fuentezuelas han interpretado la obra 'Aria para la cuerda de sol' de Bach y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas.