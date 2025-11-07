Escuchar y entender a las mujeres víctimas de violencia machista para actuar mejor

Comprender el comportamiento de las víctimas de violencia machista, sus vivencias, sin culpabilizarlas, incluso cuando en ocasiones, se observa que, a pesar de la violencia ... sufrida, reanudan la convivencia con su maltratador. Es lo que se persigue con la actividad formativa celebrada este viernes en la Subdelegación del Gobierno de Jaén, 'Habilidades comunicativas para favorecer la resiliencia en mujeres víctimas de violencia de género'.

Ampliar Acto de presentación de la jornada.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha subrayado «la importancia de formar a los profesionales para que obtengan indicadores con los que puedan reaccionar ante un posible caso de violencia de género». Ha destacado que este taller permite ponerse en el punto de visión de las víctimas sin culpabilizarlas «ya que, en ocasiones, justifican a sus maltratadores». «Como profesionales, tenemos que conocer estas situaciones y trabajar para generar vínculos seguros mediante la escucha y la empatía», ha remarcado.

El encuentro ha estado organizado por el Seminario Hermanas Mirabal, compuesto por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Jaén y el Centro Asociado de la Uned Andrés de Vandelvira.

La ponencia principal ha corrido a cargo de la psicóloga, Carmen Mendiguchía, quien ha detallado que el taller se ha centrado en analizar aquellas habilidades comunicativas que permiten una intervención más empática, respetuosa y transformadora. «Buscamos favorecer las fortalezas y los factores resilientes de las mujeres, acompañándolas de manera efectiva en su proceso de salida de la situación de violencia. Ese es el objetivo principal de esta formación», ha añadido.

Sensibilizar, fomar y luchar

Por su parte, el director de la Uned en Jaén, Vicente Ruiz, ha puesto en valor «la formación continua para detectar y reconocer la violencia de género y así poder ofrecer el apoyo necesario a las víctimas». En la misma línea, ha valorado el trabajo conjunto que tanto la Subdelegación del Gobierno como la Uned en la provincia están realizando en el marco del Seminario de las Hermanas Mirabal «para sensibilizar, formar y luchar contra la violencia de género».

La jornada ha estado dirigida a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales), así como a profesionales de sectores clave como los centros de la mujer, justicia, salud, educación, empleo y servicios sociales. También han sido invitadas asociaciones de mujeres que trabajan en la lucha contra las violencias machistas.