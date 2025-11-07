Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El taller ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Subde

Escuchar y entender a las mujeres víctimas de violencia machista para actuar mejor

La jornada ha estado dirigida a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a profesionales de sectores

E. López de la Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:58

Comprender el comportamiento de las víctimas de violencia machista, sus vivencias, sin culpabilizarlas, incluso cuando en ocasiones, se observa que, a pesar de la violencia ... sufrida, reanudan la convivencia con su maltratador. Es lo que se persigue con la actividad formativa celebrada este viernes en la Subdelegación del Gobierno de Jaén, 'Habilidades comunicativas para favorecer la resiliencia en mujeres víctimas de violencia de género'.

