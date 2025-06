Romper estigmas. Con este objetivo desde la Asociación Jienense de Esclerosis Múltiple se celebró una marcha en el Bulevar con el que se quiere acercar ... a la ciudadanía una enfermedad que todavía no se conoce bien. El presidente de la asociación, Pedro Malagón, destaca que necesitan ser «más fuertes y visibles» para tener capacidad de «ejercer apoyo, orientación y esperanza», tanto a afectados como sus familiares. «Mañana sigamos caminando juntos, pero hoy y cada día, siempre», afirma.

–¿Se considera la esclerosis múltiple aún como una enfermedad desconocida?

–A pesar de que está empezando a cambiar, todavía no se conoce bien porque es la enfermedad de las mil caras. A primera vista hay muchos casos que ves por la calle y no eres consciente que tiene esclerosis múltiple, pero luego tiene síntomas no visibles. Estos son los más peligrosos, como un iceberg que oculta bajo el mar la parte más grande. Son los que se notan al hacer la vida diaria y causan problemas. Por ello hace falta conocer más, dar visibilidad porque si no muchas veces conlleva al silencio.

–¿Cuántas personas con esta enfermedad hay en Jaén?

–Hay alrededor de entre 800 y 1.000 personas diagnosticadas, pero son más las que siguen sin saberlo o que son tratadas directamente en otras provincias y no aparecen en los registros de Jaén.

–¿Tan difícil es lograr un diagnóstico fiable?

–Lo es, porque al tener gran diversidad de manifestaciones, puede pasar un tiempo hasta dar con la tecla, incluso un año o más. Y una vez que se consigue, es ponerse en manos de la medicina. Afortunadamente, los tratamientos son más efectivos que hace 20 años. Es la enfermedad tras cáncer en la que más se ha avanzado en cuestión de tratamiento, que no la curan, pero logran ralentizar avance.

–¿Por ello se hace tanto hincapié en conseguir un diagnóstico temprano?

–Cuanto antes se confirma, antes se trata y antes se va a lograr que se avance y la enfermedad vaya lo más despacio posible. Antes la esclerosis múltiple era una condena a una silla de ruedas en poco tiempo, hoy por hoy, ese perfil ha cambiado y cada vez, por desgracia, hay más diagnosticados gracia a que son más precisos, pero, por fortuna, cada vez menos en sillas de ruedas. Esto hace que los afectados, con muchas dificultades, que sufren una gran inquietud y zozobra a futuro, puedan tener una vida personal, familiar y laboral relativamente normal.

–Habla de la enfermedad de las mil caras, ¿a qué se refiere?

–Porque se puede manifestar de muchas formas, al ser autoinmune neurodegenerativa crónica, que ataca a las propias neuronas, depende dónde está más afectado o no, se manifestará de una manera u otra. Ahí está el problema y gran diversidad de muestras en cada persona. Es difícil hacer un perfil único.

–¿Qué tal responde el sistema sanitario en Jaén?

–Es una de las luchas que tenemos como provincia pequeñita respecto al ámbito estatal. En Jaén no existe una unidad especifica de esclerosis múltiple, por lo que nos apañamos con los neurólogos que hay. Son siete u ocho y están todos en la capital. Se encargan de todos los pacientes con patologías neurológicas, que son muchas. Hace unos años las citas era cada tres o seis meses, ahora cada año, por lo que mucha gente ha optado por tomar decisión de dirigirse a provincias andaluzas con unidades especificas, como Sevilla y Málaga. Aun así, los de aquí son auténticos y maravillosos profesionales, solo que les faltan manos.

–¿Las ayudas para las familias y los pacientes llegan?

–Al final todo llega, pero después de trámites muy largos, muy engorrosos, como el de la declaración de discapacidad. Hace 15 años se hacía desde que presentabas la solicitud hasta que lo daban, del grado que fuera, no tardaban más de uno o dos meses, pero ahora hace falta más de un año, incluso año y medio. Así, todas las ayudas se ven afectadas de forma bestial. Suelen llegar, lo hacen tarde. Y no puede ser.

–¿Cómo apoya la asociación?

–Somos más de 400 socios. Recibir el diagnóstico es un mazazo, así que, cuando se asimile, aquí estamos para hablar, abrazar y, poco a poco, estar mejor.