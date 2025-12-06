Escapadas viajeras, música indie, series de no más de cuatro capítulos y partidos del Atleti

Fernando Planelles Carazo es un jienense de Jaén que tras un recorrido profesional por otros territorios ha retornado a la ciudad donde se asientan amistades ... de juventud, «que riego con frecuencia», y que en muchas casos son 'válvula de escape' para desconectar de números, presupuestos e informes. Estudió Derecho y quiso ser Inspector de Trabajo, preparó oposiciones, de las que aprobó dos exámenes, pero no esperó y como cualquier joven repartió currículos y así recaló en el sector de la banca.

Sin demasiado tiempo para entregarse a la lectura de libros, reconoce tener pendientes, en principio para vacaciones, los últimos de Pérez Reverte, María Dueñas o los nuevos Premios Planeta. Su última obra leída, la 'Península de las casas vacías' del ubetense David Uclés.

La apretada agenda y los quehaceres de la profesión no le dan para 'engancharse' a alguna serie televisiva. Reconoce que, en cualquier caso, procura que no tengan más de tres o cuaro episodios, «y aún así me duran dos fines de semana. Si tiene más episodios, acabo abandonándola».

Sufridor del Atlético de Madrid es por el único equipo que busca hueco para ver fútbol, aunque no siempre sea posible. Así se ahorró, por ejemplo, ver la derrota atlética del pasado martes en Barcelona. Eso sí, la afición futbolera la extiende a la selección española y, por supuesto, al Real Jaén,

Sabedor de que el descanso es «necesario para cargar pilas y tener fuerza», trata de buscar el espacio para ello, y si es posible viajar. Relata algunos destinos internacionales como preferencias y/o deseos, aunque más cerquita encuentra cobijo en la Sierra de Las Villas, donde puede combinar naturaleza, desconexión y encuentro con amigos de la infancia.

Cuando viaja las llamadas de móvil, gracias al manos libres, hacen del coche una extensión de la oficina, pero Planelles reconoce que también hay momentos para oír música. Sus gustos son diversos, pero ahora se decanta por la considerada música indie y así entre sus favoritos están Vetusta Morla, Viva Suecia o Love of Lesbian. También es fácil encontrárselo 'de festivales', en su agenda ya figura el próximo Oleosónica.