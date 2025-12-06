Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Planelles posa delante de la sede central de Caja Rural. J. J.
Entrevista

Escapadas viajeras, música indie, series de no más de cuatro capítulos y partidos del Atleti

Fernando Planelles Carazo es un jienense de Jaén que tras un recorrido profesional por otros territorios ha retornado a la ciudad donde se asientan amistades de juventud

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:05

Comenta

Fernando Planelles Carazo es un jienense de Jaén que tras un recorrido profesional por otros territorios ha retornado a la ciudad donde se asientan amistades ... de juventud, «que riego con frecuencia», y que en muchas casos son 'válvula de escape' para desconectar de números, presupuestos e informes. Estudió Derecho y quiso ser Inspector de Trabajo, preparó oposiciones, de las que aprobó dos exámenes, pero no esperó y como cualquier joven repartió currículos y así recaló en el sector de la banca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  3. 3 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  4. 4 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  5. 5 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  6. 6 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  7. 7 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  8. 8 El PSOE apela al espíritu de consenso de la transición
  9. 9 Granada participa en Buenos Aires en una jornada con referentes del sector turístico de 8 países
  10. 10 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Escapadas viajeras, música indie, series de no más de cuatro capítulos y partidos del Atleti

Escapadas viajeras, música indie, series de no más de cuatro capítulos y partidos del Atleti