«Nuestros escaños no van a ser para investir a Díaz»

-¿Cómo define la situación socio-económica de la provincia?

Dramática... Estamos hartos de recordar que abanderamos las listas de paro y sobre todo las de desempleo juvenil. Y estamos aún más cansados de que esta situación no haya cambiado en los casi 40 años de Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Jaén no se merece esto. No estamos condenados a esta situación, podemos revertirla, pero para ello necesitamos que de verdad se apueste por Jaén, empezando por invertir en infraestructuras que acaben con el aislamiento que sufrimos por carretera y ferrocarril.

-¿Cómo frenar la despoblación?

-Con más empleo. La creación de puestos de trabajo es la única solución para arraigar la población al territorio. Nuestros jóvenes se van de Jaén porque no hay oportunidades, y lo que es más triste, ni siquiera tienen la intención de volver porque no encuentran un motivo.

-¿Deberían los distintos parlamentarios jienenses unirse en asuntos clave?

-Por supuesto. Ciudadanos es un partido de consenso, un partido de diálogo, y lo hemos demostrado durante estos años. Los partidos constitucionalistas siempre podrán encontrar un aliado en Cs para ofrecer estabilidad a la economía y bienestar a los ciudadanos. De hecho, para asuntos fundamentales como Sanidad, Educación y Dependencia el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas no es solo conveniente sino necesario.

-¿Con quién no pactará su partido después de las elecciones?

-Jamás pactaremos con partidos que quieran romper España ni con formaciones que no defiendan nuestra Constitución. Tampoco los escaños de Ciudadanos van a servir para investir a la señora Díaz: un partido que no cumple su palabra, que ningunea a los jienenses y al que la palabra regeneración le produce alergia no puede contar con nuestro apoyo.

-¿Apoyará usted la puesta en marcha del tranvía de Jaén?

-Esta pregunta tiene una respuesta que sabe ya todo Jaén: ha sido Ciudadanos quien ha conseguido sacar el tranvía del cajón del olvido y ha luchado por su puesta en marcha. Hemos conseguido sentar en la misma mesa a Ayuntamiento y Junta de Andalucía, y les hemos arrancado la exigencia de puesta en funcionamiento que finalmente no se ha

cumplido. Otra más. Si hubiera sido por Ciudadanos, los jienenses ya estarían disfrutando de su tranvía, pero lamentablemente no hay voluntad política en el PP y PSOE. Cuando Juan Marín sea presidente, podremos desbloquear el tranvía y hacerlo realidad.

-¿Y la Ciudad Sanitaria?

-Es una de las demandas histórica de Jaén y nosotros apoyamos esa medida, siempre y cuando no se gestione como hasta ahora. Cs quiere a nuestros profesionales sanitarios gestionando listas de espera, siendo ellos los que estén al frente de la gestión y que los políticos saquen las zarpas de nuestra sanidad.

-¿Y las conducciones de la presa de Siles?

-Ciudadanos ha apoyado en el Congreso una solicitud a la Junta para delimitar con carácter urgente las zonas regables para la Presa de Siles y la declaración de interés general de sus conducciones. Lo que nos resulta hipócrita es que ahora los viejos partidos quieran anotarse el tanto en periodo electoral cuando ambos han gobernado con mayoría absoluta y no han movido un dedo.

-Un rincón de la provincia

-Iznatoraf, mi tierra, mis raíces, de donde mis padres tuvieron que emigrar por falta de oportunidades.

-Una película, una canción, un libro y una serie de televisión.

-Alexander, de Oliver Stone; El Patio, de Pablo López; Rey Lobo, de Juan Eslava Galán, e Isabel.