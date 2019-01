El recluta ya dice 'cartucho' La trepolina Año nuevo, gobierno nuevo. El PP logra al fin San Telmo, asumiendo para ello postulados de Vox. Aire renovado en todo caso. En Jaén también quemamos lo viejo, en las lumbres de San Sábado JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 20 enero 2019, 08:52

Enhorabuena al nuevo presidente por su fe de resistente cuando tenía las maletas hechas y hasta los suyos le daban por amortizado. «El que manda en el PP andaluz soy yo». Declaración rotunda, inusual, mitad hacia afuera, mitad hacia dentro, tras la negociación en la villa y corte, sobre todo con Vox. Moreno, moderado entre halcones, 'sorayista' y 'marianista', perdió en julio las primarias del PP nacional, pero el barrunto del adelanto electoral en Andalucía jugó a su favor. Casado, sin tiempo, lo mantuvo y negociaron el reparto de candidatos provinciales. En esa situación de debilidad interna, Moreno dejó que Pablo 'sin complejos' y el firmante 'Teo' pactaran con Abascal & Ortega-Smith y que asumieran, gustosos, el posible coste político. Incluso hasta desdecirse en violencia de género y asumir las tesis 'voxistas', como el instructor del viejo chiste que intenta corregir al recluta que no sabía decir cartucho. «Mi general, le comunico que el recluta ya ha aprendido a decir 'carchuto'».

El PP ya sabe decir 'carchuto': que «todas las víctimas estén protegidas», como si no existiera el Código Penal ni tampoco un problema específico con el machismo. ¿Cosas de los pactos o ADN del nuevo PP? El tiempo dirá. El ala más centrista de los Feijóo, Sémper o Pastor se inquieta y hasta el melifluo Rajoy advierte sobre «sectarismos» y «doctrinarios». Pero eso fue el viernes. El sábado fue de Aznar.

Los halcones toman el mando y Juanma, en medio. El que fuera secretario de Igualdad tenía difícil negociar con los negacionistas de la desigualdad. Así que dejó que le hicieran el trabajo duro, aunque pague el peaje. «El que manda en el PP andaluz soy yo», proclama en la investidura, equilibrista de profesión.

La democracia no pasa necesariamente por la alternancia sino por las urnas, pero cambiar ayuda, la revitaliza y airea. Acaba con las inercias, las corruptelas, la falta de ganas de algunos o los excesos de ganancia de otros. Pero ningún partido que gobierne pide el cambio. Tampoco los que ahora blanden su bandera.

La alternancia es buena cuando la gente la quiere y sus representantes la acuerdan, sean ganadores o 'coaliciones de perdedores', denostadas durante años por quienes ahora las abrazan, y viceversa, y tan legítimas y eternas como las mociones de censura.

Y los andaluces, por diferentes motivos, la han querido: falta de motivación e ilusión con el PSOE, corrupción, fallos de gestión, perpetuación en el poder, política nacional... Los nuevos actores (Cs y Vox) generaron más ilusión, pero el 2-D lo perdió la izquierda, más que lo ganó la derecha. Y aunque a PSOE, IU y Podemos les ha venido bien la irrupción de la ultraderecha para tapar sus errores, corren el riesgo de hacerse trampas al solitario. Ni antes eran votantes catetos y apesebrados ni ahora son todos 'fachas'.

Andalucía abre una nueva etapa, novísima, con nuevos actores, proyectos e ilusiones. Y es deseable que unos y otros estén a la altura institucional y hagan un traspaso de poderes modélico, descontaminado del ruido, del aire enrarecido, crispado y nauseabundo que se respira en algunos foros revanchistas. Porque la alternancia, en un sistema pentapartido, ha venido para quedarse.

Consejeros

A este lado del río Yeguas queda por conocer, mañana, el nombre de los nuevos consejeros y consejeras, para saber qué puede esperar la provincia y el peso político jienense en la nueva Junta, menguado en los últimos años. El hecho que sean dos partidos complica que todas las provincias estén representadas en el Consejo de Gobierno. El economista José Antonio Miranda suena, pero ya no es parlamentario, aunque en su visita al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, Javier Márquez, vicario de Casado en el Santo Reino, solo subió a las redes sociales su foto con él.

Y luego llegarán los delegados y, crucial, el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Jaén. Pero lo fundamental es que las promesas electorales, el «revulsivo» que, dijo Moreno, tanto necesita Jaén, vaya más allá de la foto elegida por Casado para saludar la nueva etapa, con la Catedral de Jaén al fondo.

Quemar lo viejo

Nuevos tiempos. También en los comunicados. El mismo día de la investidura, el PP municipal elogiaba la colaboración de la Junta en las ayudas al alquiler a familias vulnerables de la capital y, ese día también, el PSOE recordaba que el concejal «tránsfuga» que apoya al PP era de Cs y que «en manos de estos dos partidos se puede hundir Somuvisa». ¡Cómo ha cambiado el cuento en pocos días!

¡Fuera lo viejo! El alcalde de Jaén se abona también a la estrategia de culpar de todo al 'independentismo' de Sánchez y dijo que sus presupuestos «rayan lo mezquino» con Jaén, que «ha estado sistemáticamente abandonada» en las cuentas estatales y autonómicas. Debe pues concluirse que los presupuestos de Rajoy, muy parecidos, eran para él igual de mezquinos, aunque nunca lo dijo.

Sí anunció a primeros de año, y es buen síntoma, que exigirá a Moreno igual que a Díaz: que invierta en Jaén, empezando por el tranvía y la Ciudad Sanitaria. Y también reclamó el PSOE jienense a los suyos la famosa ITI, aunque queda la duda de si es porque está Sánchez. Y, ahora, en el tiempo de descuento, se dan prisa con el 'chare' de Cazorla, la rehabilitación de Santo Domingo o la eliminación de la triple cama hospitalaria, para cerrar el ciclo o que otros no se apunten el tanto. A buenas horas, mangas verdes.

Año nuevo, gobierno nuevo. Quememos en la lumbres de San Sábado, antes de San Antón, la vieja política de argumentarios que nos toman por tontos. Esa que, por ejemplo, dice que cuando uno no cumple la promesa de consultar a los jienenses cuándo quieren las lumbres (no la carrera) y no ha dado ningún paso para cumplirla, culpa de que no puedes porque hay elecciones que tenían ¡fecha fija!

Y hoguera también al viejo machismo, que sigue matando con fuerza aunque cerremos los ojos. Por cierto, el jueves hubo en Jaén mesa redonda sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género. Interesante por los participantes y por lo que se dijo. Y también por quien la organizó, en pleno debate sobre la ley: Ciudadanos. ¿Casualidad? No creo.