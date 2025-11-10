Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En la sala del Trono de la Subdelegación se ha explicado el funcionamiento del laboratorio. E. L.

Así era el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía oriental 'Made in' Jaén

La Policía Nacional detiene a tres personas en una operación internacional con coordinación jienense

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

Olor a químico, garrafas de acetona y sacos de cloruro de calcio, microondas, una prensa hidráulica y una filtradora hecha casi de manera artesanal, con ... dos barriles de cerveza. Es lo que se encontraron los agentes de la Policía Nacional cuando desarticularon en Torredelcampo el mayor laboratorio de extracción y procesamiento de cocaína localizado, hasta el momento, en Andalucía oriental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  3. 3

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  4. 4 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  5. 5 La Alpujarra se queda sin burros
  6. 6

    Manny permite al Linares asaltar La Victoria
  7. 7 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  8. 8 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional
  9. 9 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional
  10. 10

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así era el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía oriental 'Made in' Jaén

Así era el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía oriental &#039;Made in&#039; Jaén