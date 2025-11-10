Así era el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía oriental 'Made in' Jaén

Olor a químico, garrafas de acetona y sacos de cloruro de calcio, microondas, una prensa hidráulica y una filtradora hecha casi de manera artesanal, con ... dos barriles de cerveza. Es lo que se encontraron los agentes de la Policía Nacional cuando desarticularon en Torredelcampo el mayor laboratorio de extracción y procesamiento de cocaína localizado, hasta el momento, en Andalucía oriental.

Para cuando llegaron estaba plenamente operativo y podría haber producido hasta 200 kilos de clorhidrato de cocaína al mes, en un suministro continuo que podría haber llegado a las calles, porque «donde se fabrica, se queda», según ha indicado el inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alejandro Martín-Blas Aranda, llegado desde Madrid para dar cuenta del operativo llevado a cabo recientemente en Jaén, un «duro golpe» al narcotráfico.

Ha sido un trabajo sido fruto de la cooperación internacional de las autoridades policiales de Colombia, junto con el trabajo coordinado de distintas unidades de Policía Nacional.

Tras las informaciones recibidas por parte de las autoridades sudamericanas, se tuvo conocimiento de que una persona hispanoamericana, con amplios conocimientos en el establecimiento de laboratorios de cocaína, se estaba asociando con personas de Torredelcampo, los cuales ya habían estado relacionados con otros laboratorios desmantelados en España. De hecho, el cabecilla, ya en prisión, era de la localidad jienense.

Ampliar Inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alejandro Martín-Blas Aranda.

Por parte de la Policía Nacional, se montó un dispositivo que logró verificar que en una de las viviendas propiedad de uno de los familiares oriundos de Torredelcampo, se estaba introduciendo «diverso utillaje», compatible con lo que pudiera ser un laboratorio de cocaína junto con gran cantidad de garrafas de productos químicos. Se trata de materiales que no son difícil de adquirir hoy en día y que a primera vista no hacen saltar sospechas, hasta que se juntan y se confirma su fin, así como la existencia de un comprador del producto, también detenido.

Los productos químicos son necesarios para convertir la base de cocaína en clorhidrato de cocaína, que es la sustancia que llega al consumidor. Era tal la actividad que el olor llegaba hasta zonas cercanas a la vivienda utilizada, pues para evitar intoxiaciones dentro de la casa los delincuentes tenían las ventanas abiertas.

Tras vigilancias y seguimientos, se identificó el reparto de funciones de este grupo criminal, que operaba entre Jaén, Estepona (Málaga) y Madrid, donde adquirían los materiales necesarios para dicho laboratorio, como cubas de gran capacidad en las que verter los miles de litros de sustancias químicas para conseguir el clorhidrato de cocaína.

Registros

La operación se aceleró cuando los agentes observaron cómo dos de los detenidos se intercambiaban mercancía a plena luz del día, entre dos vehículos, introduciendo una bolsa de grandes dimensiones a través de la ventanilla. De esta forma se dio con los primeros kilos de cocaína 'made in' Jaén y que llevó a las autoridades hasta el laboratorio.

Tras obtener el mandamiento de entrada y registro del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, se procedió al registro de los domicilios de todos los investigados en varios puntos del territorio español, entre ellos en Torredelcampo y La Guardia, Alcorcón (Madrid) y Estepona (Málaga) ante el riesgo de destrucción de las pruebas y, especialmente, el desmantelamiento del laboratorio.

De esta forma, se procedió a la detención de seis personas. El laboratorio se encontraba en pleno funcionamiento, con capacidad de procesado de miles de litros de sustancias químicas. Se calcula que en momentos de plena producción, podría haber producido unos 200 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Por fortuna, fueron interceptados nada más intentar el primer envío, y ahí se cortaron las opciones a más ventas.

Los 'cocineros'

Durante el registro se intervinieron más de 1.000 litros de precursores de drogas, así como once kilos de base de cocaína listos para procesar, además de 17.000 euros y 35 kilos de cocaína.

Por otro lado, en Alcorcón (Madrid), se encontró igualmente un laboratorio de pequeñas dimensiones donde los detenidos perfeccionaban sus técnicas y procesaban y cortaban la droga para su venta en la zona. Allí se han intervenido otros 300 litros de precursores químicos altamente volátiles, con el peligro que el almacenamiento de ello suponía para la seguridad de los vecinos.

Los arrestados en Madrid eran los que 'cocinaban' en Jaén, desplazándose a la provincia para trabajar durante un par de días y, después, regresar a Madrid.

Destino

Con estas dos intervenciones se han desmantelado dos puntos de producción de sustancia estupefaciente entre Torredelcampo y Alcorcón. A pesar de desconocer el destino final de la droga, se plantea que lo más probable fuera Andalucía, pasando por Jaén.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed, han sido los encargados de informar en rueda de prensa sobre la operación bautizada como Íbero, además del inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alejandro Martín-Blas Aranda, y del inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Jaén, Francisco Fontecha Moreno.