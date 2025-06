JM+ envía un escrito al Gobierno ante la situación «insostenible» de los trenes

Manuela Millán Lunes, 2 de junio 2025, 20:24 Comenta Compartir

JM+ clara contra el Gobierno. El presidente del Jaén Merece Más (JM+), Juanma Camacho, anuncia que remitirán un escrito al Gobierno para pedir «soluciones reales» en la línea de tren convencional en la provincia. «Les vamos a entregar los deberes hechos porque llevamos semanas elaborándolo por tramos kilométricos para detallarles a qué velocidad van los trenes entre Jaén y Madrid y dónde han de renovar las vías o vallar tramos, algo que ni PP ni PSOE han trabajado en décadas», añade. Además, acusa a ambas formaciones de «desmantelar el 90% de servicios ferroviarios en la provincia hasta llevarla a una situación tercermundista».

Una decisión que la formación toma tras la «grave avería de otro tren que salió de Jaén este domingo con destino a Madrid, con situaciones esperpénticas en las que el tren entraba y salía a la estación de Linares-Baeza tras acumular averías». «Los pasajeros estuvieron a 40 grados, sin climatización, acumulando retrasos de tres horas con diversas maniobras de acople fallidas, con puertas que abrían y no se cerraban», describen. Es por ello que desde JM+ señalan que es «inadmisible» que Renfe defina las habituales situaciones de este calibre que se dan en los trenes de Jaén como «incidencias técnicas», cuando el trasfondo es que «se debe a la nula inversión en el tren convencional, la falta de personal a todos los niveles, y tantos desaguisados acumulados año tras año».

«Que se dejen de eufemismos, no son incidencias técnicas, es algo habitual y obedece al abandono, porque lo que hace falta es poner billetes sobre la mesa e invertir 150 millones para mejorar todo el trazado de Jaén a Madrid, sustituir vías, cambiar las máquinas de la serie 449 por otras de la serie 480 o 121, y ponernos un servicio digno para que lleguemos a Madrid en 2,5 horas vertebrando la provincia por la línea convencional», subraya.

Por otro lado, JM+ recuerda que viene denunciando desde hace casi una década estas situaciones, «tanto con el Gobierno de Rajoy como con el de Sánchez», así como la «falta de personal» en los convoyes de los trenes de Jaén, «la retirada del personal de las taquillas para dejarlas automatizadas y sin ningún tipo de atención al ciudadano». «Tanto unos como otros miran a otro lado y llevan décadas desmantelando el servicio en Jaén. Dejen de echarse culpas, únanse y trabajen por esta provincia», sentencia Camacho.

PP

El PP en el Ayuntamiento de Jaén denuncia la «inadmisible precariedad ferroviaria» que sufre la provincia tras «el nuevo episodio de caos» vivido este domingo en la línea Jaén-Madrid, cuando decenas de pasajeros quedaron atrapados durante más de tres horas en mitad del trayecto.

El portavoz, Agustín González, ha exigido al alcalde de Jaén, Julio Millán, que «deje el servilismo y alce la voz ante el ministro Óscar Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuya mafia parece no querer molestar, aunque eso suponga permitir que los jienenses sigan viajando en trenes del siglo pasado». «El servicio ferroviario que presta el Gobierno en Jaén no es de tercera; es de cuarta. Esta provincia es la gran olvidada de la agenda del Ministerio de Transportes, y lo ocurrido este domingo es la gota que colma el vaso. No se puede seguir consintiendo que a Jaén se le trate como una tierra de segunda, y con el consentimiento de su alcalde», ha criticado González.

El dirigente 'popular' ha recalcado que lo sucedido «no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de abandono y falta de voluntad política por parte del PSOE». «Cada avería, cada retraso y cada situación de riesgo con pasajeros atrapados sin aire acondicionado en plena ola de calor, es responsabilidad exclusiva del Gobierno, pero por parte de Julio Millán solo hay halagos», ha añadido. En este sentido, González ha lamentado que Óscar Puente «no solo vino a Jaén a anunciar un proyecto presumiendo de tres 'powerpoints' que han demostrado ser falsos, sino que el actual servicio, que ya era malo, va cada día va a peor».

«Millán debe dejar de mirar hacia otro lado. Tiene la obligación de defender a esta ciudad y exigir al ministro Puente que se deje de humo ferroviario y aporte soluciones concretas», ha concluido González.