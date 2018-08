Entradas de cine un 9% más baratas tras la bajada del IVA en julio Imagen de una taquilla de cine. / EFE Fuentes del sector audiovisual indican que el precio disminuyó de 5,29 a 4,86 euros por entrada en la provincia, pero Facua niega que se haya percibido la rebaja LAURA VELASCO JAÉN. Viernes, 24 agosto 2018, 03:00

El precio del cine en la provincia de Jaén ha disminuido un 9% de junio a julio, tras la rebaja del IVA del 21 al 10 % que entró en vigor a principios de julio. En junio, la media fue de 5,29 euros por entrada, mientras que en julio disminuyó a 4,86 euros a nivel provincial, un 9% menos, según apuntan fuentes del sector audiovisual.

Un dato que choca con la denuncia de Facua-Consumidores en Acción, que afirma que solo un tercio de los cines españoles analizados por el colectivo ha repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas, según una encuesta realizada en 45 ciudades por esta organización, que ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre las «subidas encubiertas».

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Accción-Facua ha elaborado en el segundo fin de semana de agosto una encuesta sobre 102 cines de 45 ciudades, de los que solo 33 han repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas (con un redondeo al alza o a la baja a la fracción de 5 céntimos más próxima o incluso con bajadas superiores).

Del resto, 36 no han reducido el precio final que aplicaban a comienzos de año -cuatro de ellos incluso lo han subido- y otros 33 han bajado el importe menos de lo que representa la reducción de 11 puntos en el IVA, explicó en rueda de prensa el presidente de la Facua, Rubén Sánchez.

En Jaén no varía

En Jaén, analizaron Multicines La Loma, donde antes de la bajada del IVA el precio online de la entrada era de 7 euros, precio que se mantiene a día de hoy. Según indican, de aplicarse la disminución la entrada debería valer 6,36 euros. Asimismo, las fuentes del sector audiovisual consultadas ponen en duda a Facua, e insisten en que los datos proporcionados hacen referencia a la compra online, que suele tener un recargo, y no son del todo ciertos.

Facua insiste en la «tomadura de pelo» al Gobierno y a los usuarios en la que ha incurrido buena parte de las empresas de exhibición, que «han aprovechado la bajada en el impuesto que llevaban reivindicando desde el 2012 para aumentar su margen de beneficios en lugar de trasladársela totalmente a los espectadores», según informaron.

Por su parte, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, anunció ayer una próxima reunión con exhibidores para «contrastar datos» sobre una posible bajada del precio de las entradas de los cines tras la reducción del IVA al 10%.

Barroso señaló en declaraciones a Europa Press que, según las cifras que maneja la propia institución, esa bajada «se ha estado produciendo». El anuncio de la reunión coincide también con el anuncio hecho ayer por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien mantendrá un encuentro con este sector para abordar la repercusión de la bajada del IVA en las entradas.

«Hacemos cine para los espectadores y no queremos que tengan la sensación de que no se les favorece», reiteró Guirao, quien añadió además que lo importante es que la bajada del IVA recaiga en los espectadores y no en los exhibidores, tal y como se habían comprometido. Cabe recordar que hace unos días el ministro de Cultura indicó que «igual hay que revisar» la bajada al 10% del IVA al cine en el caso de que esta medida no repercuta en los precios de las entradas.

Por su parte, Barroso también puso el foco en la importancia de que no se produzcan «agravios comparativos» entre una ciudad u otra en los precios finales debido a una distinta aplicación de esta reducción en los tipos impositivos.