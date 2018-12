'Ensayo sobre la lucidez' o la revolución pacífica

La reflexión de Ernesto Medina y Antonio Agudo, jugando a la política ficción y adelantándose a los resultados electorales de mañana domingo, nos lleva a la obra de José Saramago 'Ensayo sobre la lucidez', donde en una ciudad, no identificada en el libro, una mayoría abrumadora de electores decide, independientemente, votar en blanco. Una actitud que levanta las sospechas del gobierno y como consecuencia la represión. Medina y Agudo muestran su escepticismo en estado puro.

Perpetuum mobile Ernesto Medina

Si me requieren qué partido quiero que venza en las próximas elecciones autonómicas mi ensoñación contestaría «NINGUNO»

En la ingenuidad de la infancia cuando me preguntaban quién quería que perdiera, el Madrid o el Barcelona, respondía «los dos». Mi padre replicaba «o sea un empate, ¿no?». «No, papá, quiero que pierdan los dos porque eso es mejor para el Atleti». Mi padre, sonriente, me dejaba con aquellos sueños infantiles. Transcurridos muchos años, no he madurado pues si me requieren qué partido quiero que venza en las próximas elecciones autonómicas mi ensoñación contestaría «NINGUNO», porque estoy convencido de que sería la única forma de que Andalucía triunfase.

Como los sueños sueños son, el día tres de diciembre los resultados serán reales. Las urnas confirmarán que, por muy mal que hayan sido realizadas las encuestas, el PSOE habrá vuelto a ganar. Andalucía, cautiva por el clientelismo, asume con fatalismo la imposibilidad de un cambio. También el estancamiento una vez que los dirigentes de tres de los cuatro partidos que obtendrán representación -me arriesgo a profetizar que afortunadamente VOX no logrará parlamentarios- han asegurado, jurado y perjurado que no pactarán con Susana Díaz. Andalucía quedará convertida en un remedo de la broma musical de Johan Strauss hijo que compuso su 'Perpetuum mobile' de manera que la orquesta podía interpretarlo indefinidamente sin solución de continuidad hasta que en cualquier compás el director con la batuta diera por finiquitada la interpretación. El lunes habremos sido condenados -utilizado el verbo en sentido estricto- a esperar que alguien incumpla su promesa de no pactar con Susana Díaz porque se lo exige «la responsabilidad política» o a repetir dentro de unos meses las elecciones en las que habrán de producirse resultados similares, salvo que la sentencia firme del juicio de los ERE r emueva conciencias y votos, extremo que mi pesimismo político no contempla.

Hubo una Navidad en que mis tías prepararon para la familia con ocasión de los Reyes un regalo artesanal. En papel de seda verde, con caligrafía que asemejaba la letra arábiga, enmarcaron los versos del poeta andalusí Al-Saqundi «loado sea Dios, que dispuso que quien hable con orgullo de Al-Andalus pueda hacerlo a plena boca... Yo alabo a Dios porque me hizo nacer en Al-Andalus... Yo pertenezco a un linaje de gentes nobles y poderosas...». Ignoro cuándo perdimos los andaluces buena parte de nuestra dignidad e inteligencia, pero constato que a aquel linaje del poema sólo le queda un perpetuum mobile sin melodía ni encanto que cursa con fiebre alta para sumirnos en una pesadilla infinita

Statu quo ANTONIO AGUDO

El sano intercambio de ideas y posibles soluciones a esta Andalucía nuestra se ha convertido en una serie de monólogos estancos (...)

ANTONIO AGUDO MARTÍN

Ten cuidado con lo que deseas, amigo Medina, porque puede convertirse en realidad. Ya lo dijo Óscar Wilde y tú llamándote Ernesto sabes de la importancia que tienen algunos sueños.

Van a perder todos aunque digan que ganan en la noche del domingo. Aseguró Susana Díaz que nos convocaba a la fiesta de la democracia para tener más estabilidad y a fe mía que el resultado será un sarpullido de pactos imposibles. Una dermatitis atópica que sólo podrá curar una pomada de uso tópico recetada por una situación política en España que empieza a oler a tierra quemada o mojada, según la oreja que pongas.

Pero me iba de lo importante, porque el dos de diciembre votamos los andaluces y hemos asistido a una de esas campañas electorales que más que pedirnos el voto parecen dormírnoslo. Cuando los arriba firmantes nos atusábamos el tupé y aún cabíamos en los Wrangler pitillo las campañas electorales nos dormían pero con fundamento. Te ibas a un mitin con el Diario 16 bajo el brazo y el fular al cuello y te aburrían con la dialéctica de Hegel y con la plusvalía según Marx. Te daban el coñazo y te pedían el voto apelando a las teorías maltusianas. Citaban a Hobbes y a su Leviatán. Lo mismo te mataban a Montesquieu que resucitaban a Rousseau y su buen salvaje. Eran aburridos pero cultivados. Unos brasas barbudos que te daban collejas con Keynes y te pedían el voto citando a Tocqueville o Gramsci. Unos plastas Pero 40 años más tarde siguen dando mítines y celebrando campañas electorales. Siguen aburriendo al personal con discursos pero, en lugar de darle sustancia ideológica a la duermevela de los asistentes, citan a clásicos tan dudosos cómo Daenerys Targaryen, el maestro Obi Wan Kenobi, al Doctor Doolittle para hablar con las vacas o al protagonista del Muro de Pink Floyd para que les haga la escenografía, In the Flesh.

Titula Medina con el movimiento perpetuo pero a lo que vamos es a un statu quo complicado y no me refiero a los creadores del Whatever you Want. El sano intercambio de ideas y posibles soluciones a esta Andalucía nuestra se ha convertido en una serie de monólogos estancos, o eres de los nuestros o de los otros, así que como dijo Octavio Paz: cuando en un lugar todos piensan igual lo más probable es que sea porque nadie piensa demasiado.