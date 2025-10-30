Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego

Empezó como un juego entre niños. Unos retos, a primera vista, inocentes, como ponerse una falda o abrir la boca hasta que la lengua tocara ... el mentón. Sin embargo, detrás no había ningún niño, sino un pedófilo de 27 años grabando con el móvil para ampliar la colección de miles de fotografías de pornografía infantil en su posesión.

El caso se destapó tras la denuncia interpuesta por una familia en Jaén que fue víctima de este hombre. Dos hermanos, un niño y una niña, de 11 y 9 años, se vieron envueltos en los engaños de esta persona que lleva en prisión provisional desde que lo detuvieron en 2023 y que seguirá tras admitir los hechos y aceptar una pena de 8 años de cárcel.

Llegó a ellos a través de la red social de Tiktok, ahí les hizo creer que era otro chico de su edad y los convenció para una serie de «pruebas» o «retos» con los que, superando niveles, él les daría a cambio monedas virtuales para intercambiar y utilizar en el videojuego de Roblox, muy conocido entre los chavales de esa edad. La única condición era que él, a través de una videollamada, iba grabando lo que les pedía. Fue un familiar quien pilló a los niños en plena videoconferencia, y que ha llevado al acusado al banquillo.

Hasta Madrid se trasladó la investigación para dar con esta persona, que se ha presentado en la Audiencia de Jaén con la cara oculta tras una mascarilla negra y la cabeza tapada por la capucha de una sudadera del mismo color. Su aspecto era muy juvenil, casi de adolescente. Ante el tribunal, y a instancias de la presidenta, ha tenido que descubrirse, para lo que los agentes le han tenido que ayudar pues estaba esposado.

Aunque inicialmente desde Fiscalía se le reclaman 12 y medio de prisión, finalmente, en aras a lograr la conformidad, se ha reducido la pena a ocho años de prisión y multa de 900 euros. En concreto se le ha condenado por dos delitos de agresión sexual a menores y por posesión de pornografía infantil.

Miles de imágenes

Durante la investigación, la Guardia Civil, tras la autorización judicial del volcado de los datos de los teléfonos móviles del acusado, localizaron hasta 130.000 imágenes de contenido sexual con menores en sus dispositivos, así como 3.000 videos y 7.000 audios del mismo contenido.

Además de la pena de prisión, la condena a este joven incluye 11 años de libertad vigilada y 16 años de prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. También se pide que se le imponga la inhabilitación especial durante 15 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil se le condena a indemnizar a la tutora de los menores en la cantidad de 1.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales causados.