El acusado, cubierto, en la sala de vistas. E. L.

Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego

El acusado tenía en su poder hasta 130.000 imágenes pedófilas y dos menores de Jaén fueron sus últimas víctimas

E. López de la Peña

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:07

Empezó como un juego entre niños. Unos retos, a primera vista, inocentes, como ponerse una falda o abrir la boca hasta que la lengua tocara ... el mentón. Sin embargo, detrás no había ningún niño, sino un pedófilo de 27 años grabando con el móvil para ampliar la colección de miles de fotografías de pornografía infantil en su posesión.

