Material recuperado por los agentes. PN

Engaña a una mujer mayor para vender sus joyas por unos 4.000 euros en Linares

La investigación policial demostraría que se hacía con la confianza de la víctima para robarle

E. López de la Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 13:38

Una mujer ha sido detenida en Linares como presunta autora de un delito de hurto después de que agentes de la Policía Nacional constatara que había se había apropiado de numerosas joyas de oro en la casa de una persona mayor para, a continuación, venderlas en diferentes establecimientos de compra-venta de metales preciosos de la localidad.

En la operación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Linares, se inició en el marco de comprobaciones rutinarias que los agentes realizan en los establecimientos de compra-venta. Así, detectaron un «elevado número de operaciones efectuadas en un corto espacio de tiempo, por la misma persona», explican en una nota.

Se pudo constatar hasta trece ventas de joyas de oro, entre los meses de julio a septiembre de 2025, con un valor aproximado de 9.000 euros. Las gestiones practicadas, «permitieron identificar plenamente» a la presunta autora, quien, en ese periodo, acudía con regularidad al domicilio de la víctima, para realizar labores domésticas.

Confianza

Aprovechando la confianza y la situación de vulnerabilidad de la anciana, habría sustraído joyas de gran valor económico y sentimental, que posteriormente «enajenaba» en comercios de compra-venta de oro de la ciudad.

Durante la investigación, la perjudicada reconoció como suyos, numerosos lotes de joyas de los establecimientos, valorados en unos 4.000 euros, procediéndose a su intervención, siendo devueltos a su legítima propietaria. La presunta autora, fue detenida y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

