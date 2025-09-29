Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Andalucía El Hospital de Jaén se suma al Día Mundial del Corazón promoviendo el deporte entre pacientes

El Hospital Universitario de Jaén se sumó al Día Mundial de Corazón con la realización de actividades deportivas en coordinación con la asociación de pacientes cardíacos CardioJaén. Esta entidad organizó una jornada de convivencia destinada a estos pacientes, que se inició con una marcha y finalizó con una suelta de globos. Además, los participantes recibieron información especializada de parte de las enfermeras comunitarias de centros de salud de la capital, trabajadoras sociales y psicólogas de la Federación Jaén Inclusiva.

La cardióloga de la Unidad de Rehabilitación, Rosa Fernández, también ofreció formación sobre hábitos saludables. La delegada territorial de Salud y Consumo en Jaén, Elena González, destacó que «las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Andalucía» y por ello trabajan para «concienciar a la ciudadanía en la prevención y en la importancia de los hábitos cardiosaludables».

Así, subrayó que la consejería impulsa acciones coordinadas con profesionales y asociaciones «para acercar los recursos de información y prevención a toda la población, desde la infancia hasta las personas mayores».

Alimentación equilibrada

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse con pequeñas modificaciones en la rutina diaria con una alimentación equilibrada, con actividad física regular, evitando el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, el control de la tensión arterial, la glucosa y el colesterol, así como el mantenimiento de un peso adecuado.

El Plan de Salud Cardiovascular en Andalucía, en el que está trabajando la consejería, pretende centrar la estrategia y el mensaje en la necesidad de mantener la salud cardiovascular, focalizar la atención en la promoción y la prevención incluso desde la infancia.

Programa Corazón El Programa Corazón es un programa gratuito puesto en marcha por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en 1999 para mejorar la atención de aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio o angina de pecho en Andalucía. En esta base de datos se han almacenado las historias clínicas de los pacientes que han solicitado pertenecer al programa y que han sufrido un ataque cardíaco y, de esta manera, los servicios de emergencias del Sistema Sanitario Público de Andalucía darán una respuesta inmediata y con mayor eficacia en caso de necesidad.

