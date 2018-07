La enfermedad silenciosa con la que se puede vivir Celia Quirós, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén, posa en la plaza de la Constitución. / L.V. La diabetes, aunque le cambia la vida a los que la sufren, no impide que «se pueda hacer de todo», como reclaman desde la asociación provincial LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 30 julio 2018, 01:50

Se hace de noche, y los padres de muchos niños con diabetes empiezan a temblar. Es posible que los pequeños sufran bajadas de glucosa mientras duermen y no se den cuenta. Por ello, ambos ven afectada su calidad de sueño. Este es solo uno de los quebraderos de cabeza a los que se enfrentan los que padecen esta enfermedad o tienen de cerca a alguien que la sufre: continuos controles, posibles complicaciones médicas y discriminación laboral son algunos de los aspectos que, lamentan, les acompañan a lo largo de sus vidas.

Según los datos aportados por la consejería de Salud hace unos meses, esta enfermedad afecta a más de 56.900 jienenses. Y aquí, en el ámbito provincial, es donde aparece la Asociación de Diabéticos de Jaén, una organización sin ánimo de lucro «en vela» por el paciente. Les ayudan con asesoramiento, apoyo psicológico, campamentos para niños diabéticos o la lucha constante por sus derechos, muy mermados en la actualidad, según este colectivo.

Pero, ¿qué es la diabetes? Según explica Celia Quirós, presidenta del colectivo, hay dos clases. En la de tipo 1, «el sistema pancreático deja de funcionar y no produce insulina», por lo que hay que se precisa de insulina artificial para que el paciente pueda vivir. En la de tipo 2, el sistema pancreático sigue funcionando, aunque en una baja dosis, por lo que el paciente necesita metformina, una pastilla que ayuda a tratar esta diabetes. «Esta última suele ser consecuencia de la mala alimentación y el sedentarismo, y puede aparecer a lo largo de la vida. Cualquiera puede serlo», recalca Celia Quirós, que con dos hijos diabéticos, llego hace ocho años a la presidencia de la asociación «con mucho coraje».

«Algunos lo afrontan y a otros les cuesta mucho, no quieren hacerse controles»

La mayoría de los diabéticos, afirma, tienen suficiente conocimiento sobre su enfermedad y cómo llevarla, punto en el que resalta la labor «para quitarse el sombrero» de los profesionales sanitarios. Pero más allá de la formación, hay varias demandas a las que este colectivo les pone voz.

En la actualidad, el talón de Aquiles de los diabéticos no es solo uno, por desgracia. Una de las principales demandas tiene que ver con los sistemas de monitorización continua de glucosa, que mejoran la calidad de vida y el control de las glucemias de los pacientes, «contribuyendo además a un ahorro de la sanidad». «Consiste en un sensor de glucosa que se pone de forma capilar en el brazo -se suele implantar- y con un glucómetro registra la glucemia tantas veces como sea necesario, sin necesidad de pincharse en el dedo. Tiene una flecha que indica, si va al alza, que va a tender a subir la glucemia -hiperglucemia-, por lo que la persona puede corregirlo con la insulina; y si la flecha va hacia abajo informa de una hipoglucemia, es decir, una bajada, por lo que el paciente puede también corregirlo tomándose sus zumos», recalca la presidenta de la asociación.

Los temidos pinchazos

El problema que tiene el diabético, insiste, es «pincharse». «Se tienen que hacer un montón de controles diarios, algunos hasta 10 pinchazos capilares, para evitar las hipoglucemias, más luego los que se tienen que pinchar la insulina», lamenta. Con el sistema de monitorización de glucosa, por el contrario, se controla de «forma rápida y eficaz» y evita que afecte al sistema interno, ya que si «se producen muchas hiperglucemias o hipoglucemias el organismo sufre».

Así, el objetivo es que a nivel nacional este sistema se le proporcione a todos los diabéticos de tipo 1, algo que no apoyan desde la Junta de Andalucía, lamenta Celia Quirós. «Dijeron que aquí solo se le daría a los que tienen de 7 a 18 años, a los 19 años se les quita, porque era para ver si se conseguían logros importantes con los niños al registrar los perfiles glucémicos poniéndoles este sistema de monitorización. Queremos que se amplíe a a nivel nacional todos los de tipo 1 e incluso a una determinada población con diabetes tipo 2, ya que la diabetes no se acaba con esa edad, persiste hasta el final de sus vidas», indicó. En este punto, informó que la Federación Española de Diabetes (FEDE) ha adelantado que estas peticiones van por buen camino, y esperan conseguir pronto este objetivo.

Aparte de este problema, el diabético se enfrenta a muchas más complicaciones a lo largo de su vida. Algunas de ellas relacionadas con la salud, con posibles problemas en los ojos, riñones, nervios, piel, etc. En algunos casos extremos pueden llegar incluso a sufrir amputaciones, algo «inaceptable» en pleno siglo XXI, confiesa Quirós.

Pero si hay un aspecto que indigna especialmente a la asociación, ese es el de la discriminación laboral. «Un diabético hoy por hoy no puede ser funcionario de prisiones, policía, bombero, militar, guardia civil, ayudante ferroviario de Adif, etc. Alegan que en un momento dado pueden sufrir una hiperglucemia y perjudicar a su puesto de trabajo, pero no es así. Llevamos 30 años luchando contra esto, no estudian la situación. Un diabético bien controlado puede trabajar perfectamente. Podría pasar un control con su endocrino cada cierto tiempo y ser revisado para ver si está dentro de unos perfiles glucémicos determinados, y en ese caso poder trabajar, pero no, lo que se hace es decirles que no pueden ejercer y punto», critica Celia Quirós. A nivel nacional, se están recogiendo firmas para ser presentadas ante el Gobierno de España y reclamar la eliminación de la «discriminación laboral» a la que a su juicio están sujetos.

Asimismo, reclaman más ayudas para celebrar los Campamentos diabetológicos para niños, que este año se han celebrado del 23 al 29 de julio. «Creo que esto lo tendría que subvencionar la Consejería de Salud, porque aparte de que los niños se lo pasan bien, reciben clases para saber cómo actuar. Si un niño sufre una hipoglucemia haciendo un ejercicio determinado, en el momento aprende por qué le ha pasado, y sabrá como responder, porque sabe a consecuencia de qué ha sido», apostilla la presidenta de la asociación jienense.

Aprender a vivir con diabetes

Aprender a vivir con diabetes no es fácil. El niño al que se le detecta a los pocos años pasa por dos fases, cuenta Celia. Primero, pasa de ser un niño normal, comer dulces y ser quizás ser sedentario, a encontrarse de la noche a la mañana pinchándose. «Algunos lo afrontan y a otros les cuesta mucho, no quieren hacerse controles, no quieren ponerse insulina, porque no entienden por qué a ellos, por mucho que le digas que su páncreas ha enfermado. Algunos empiezan con meses y van a estar acostumbrados desde pequeños, pero con 5, 15 o 18 años es diferente. Hay una rebeldía y se dan unas situaciones que para los padres se quedan», destaca, añadiendo que uno de los convenios de la asociación es con una psicóloga, para ayudarles a afrontarlo.

Asimismo, cree que los niños «no deben estar en una burbuja», sino que deben aprender a normalizar la situación e integrarlo en su día a día. «Ellos pueden hacerlo todo, no hay nada que se les resista. Hay astronautas, empresarios, filólogos o enfermeros con diabetes, ¿dónde están las barreras? Ante la sociedad, si no dicen que son diabéticos la gente no lo sabe, las barreras las pone el Gobierno estatal y andaluz», apostilla.

Para prevenir la diabetes tipo 2, desde el colectivo recomiendan mucho ejercicio físico y moderación en el consumo de helados, dulces, chorizo, panceta, morcilla, etc. «Hay que volver a la dieta mediterránea de nuestras madres, pucheros, garbanzos, aceite...», recalca. Ahí estará la Asociación de Diabéticos de Jaén, para ayudar a prevenirla y, en el caso de que aparezca, ofrecerles su apoyo: es posible ser diabético y tener una vida normal.

La Asociación de Diabéticos de Jaén ayuda a este colectivo con apoyo psicológico, campamentos para niños o luchando por sus derechos, entre otros. En este punto, lamentan la «discriminación laboral» a la que están sujetos, sin poder acceder a ciertos empleos. Y, por supuesto, dan voz a una demanda primordial: que los sistemas de monitorización continua de glucosa, que mejoran la calidad de vida y el control de las glucemias de los pacientes, lleguen a toda la población diabética de tipo 1.