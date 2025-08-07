Endesa detecta en Jaén más de 1.000 fraudes eléctricos hasta junio, cinco al día El 21% de la energía defraudada en la provincia procede de plantaciones de marihuana

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en la provincia de Jaén más de 1.000 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de más de cinco casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de unos siete millones de kilovatios hora.

La compañía señala en una nota informativa que detrás del fraude eléctrico «hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor». Además, el fraude eléctrico implica «un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene además efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico».

Los principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, que utilizan sofisticadas instalaciones eléctrica enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día y que «causan estragos en las instalaciones eléctricas».

Entre enero y junio se han desmantelado 17 plantaciones 'indoor' en Jaén en operaciones lideradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a 1,5 millones de KWh, es decir, el 21% de la energía defraudada en Jaén procede de plantaciones de marihuana.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones 'indoor'. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados.

Inteligencia artificial

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza además desde 2017 modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude.

El uso de la inteligencia artificial, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar el origen del fraude dentro de un grupo de suministros. Una vez en campo, elementos como las pinzas amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a la luz el fraude.