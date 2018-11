Empresas que rompen estereotipos y triunfan en su campo desde Jaén

«La historia de terror más corta jamás contada: mañana es lunes». El mensaje es de esos que corre vía Whatsapp los domingos por la noche, dando la razón al gato Gardfield: «El lunes es uno de mis días favoritos de la semana. El séptimo favorito». Lo que es una máxima popular tiene también detrás a la ciencia. «Examinando el 'big data' vimos fisuras en la productividad. Dependiendo del día de la semana no se producía lo mismo, estando toda la maquinaria y todo igual. Los lunes se produce menos. Los martes, miércoles y jueves se mantienen más o menos constantes mientras que el viernes vuelve a bajar. Y más aún si es víspera de puente. No todas las semanas son iguales pero el 'big data' te da una idea de dónde estás peor y así poder actuar», explicaba ayer Víctor Serrano, gerente de Bandesur Alcalá SA, poniendo en valor el uso de los datos, una realidad creciente y de esas herramientas que nos abren ya la puerta a un mundo nuevo de relaciones comerciales. Su empresa de plásticos factura en torno a 20 millones de euros con una plantilla de 140 personas. Lo hizo en el encuentro que IDEAL organizó junto con el BBVA con grandes empresas 'made in Jaén' que han sabido posicionarse en su sector y que rompen estereotipos respecto a la provincia y su economía. «Al final hay que tener competitividad. Y para eso hacen falta herramientas. La tecnología te permite llegar donde antes era imposible. Por ejemplo con un nuevo ERP (sistema de planificación de recursos empresariales)», añade Serrano.

«Los profesionales de hace diez años no tienen nada que ver con los de ahora y si uno se pide la excedencia a su vuelta todo será muy diferente. Por eso es clave la formación», apunta Francisco del Moral, socio fundador de Gráficas Francisco del Moral, en Andújar. «Hemos sufrido la digitalización (nacieron hace 25 años) y nos hemos adaptado». Vale para cualquier sector. Ahora, el 80% de su producción es packaging y etiquetado. Dan trabajo a 70 personas.

Tratándose de Jaén no podía faltar el prisma colocado sobre el aceite. «Yo tengo la producción limitada a dos meses. Y no puedo fallar. Ahora lo tengo todo digitalizado y automatizado para desde mi casa poder ver todos los parámetros. A nadie se le ocurría hace nada que iba a haber un dron para ver si se está regando o hay una avería, o que va a haber una aceituna de pega que te va a avisar si te roban. Un cambio muy rápido», relata Francisco García, sexta generación de Hijos de Luis Fernández Martínez (Fertínez).

«En 2007 se trabajaba con un margen comercial que hoy es imposible. En liderazgo no podíamos competir, así que tiramos por otro camino. Lo importante es especializarse y dar un valor añadido que la competencia es imposible que dé», indicó Juan Manuel Lara, director de Bujarkay, de renting de vehículos, ambulancias, alojamientos rurales y mucho más desde 1991. «La diversificación nos va genial», señala. El viejo 'no poner todos los huevos en la misma cesta' en plena era digital. «Hoy las empresas tienen que trabajar de otro modo. Poner proyectos a los trabajadores y dejar que vayan por libre y respondan. No vale la estructura a la antigua», sentencia.

Si algo caracteriza a la época actual es la inmediatez. «La digitalización ha traído el ya para ya. Y cada vez va más deprisa», advierte Del Moral. «Yo sigo la máxima de Napoleón que decía: movilidad, movilidad, movilidad», apostilla.

«No hay qué preguntarse qué ofrecemos al cliente, sino poner al cliente en el centro del negocio. Ver qué quiere. Hoy en día hacemos apps en semanas con mucho feedback con el cliente», avanza Carlos José Rísquez, responsable de Recursos y Servicios de la dirección regional Empresas Sur de BBVA, que abarca Andalucía, Extremadura y Ceuta y Melilla.

Inteligencia artificial

«En una tablet llevamos ya el banco y podemos ir dónde esté el cliente», añade Javier Avaro, director de banca empresarial del BBVA en Jaén, que puso el acento en la «internacionalización». «Somos conscientes de su dificultad. Tenemos un departamento, el 'cross-border', aprovechando la implantación del banco en 35 países. Tú quieres implantarte en México pues tienes una puerta a la que llamar y facilita mucho las gestiones porque las normativas son diferentes», subrayó.

«Sí noto una agilidad mayor con el BBVA con respecto a otros bancos. Es más industrial. Me da la impresión de que entiende mejor a la empresa», confirmó Javier Martos, segunda generación de Andalucía de Electricidad (Andel). «Salir fuera es todo un reto. Te llega en francés un documento y resulta que no tienes a nadie que lo hable. Y hay que viajar, que es caro. Y luego hay que encontrar gente que tenga ese perfil y que quiera quedarse o venir a Jaén», lamenta.

«Nosotros fuimos a Italia y cogimos dos empresas de las más grandes y las compramos. Siguen teniendo nombre italiano para poder entrar en EEUU pero con capital español», indicó García. «Me divierte que es fin de semana y te viene una petición de la Conchinchina, un cliente que ganas y viene a buscarte», señaló Serrano, que defiende al trabajador local. «Jaén tiene mucho desempleo por desgracia y siempre encuentras buenos perfiles que los puedes hacer a tu filosofía». Apunta a la inteligencia artificial como próxima revolución. «Va a ser más fuerte de lo que creemos. Hay expertos que dicen que va a sustituir pronto al 30% de tareas que hoy hacen personas», apostilla.

Otra realidad es el riesgo cibernético. «Al final se focaliza en que te roben datos e información o paralicen la empresa. Atacan a El Corte Inglés, a Microsoft y nos va a pasar. Hemos contratado una empresa en BBVA para tener un protocolo de respuesta para clientes», afirma Rísquez. «Un hacker ruso nos atacó el año pasado y pidió 3.000 euros», admitió Martos. «A varias empresas de Mancha Real nos pasó a la vez, hubo quién pagó y no sirvió para nada». El consejo: no pagar nunca y buscar asesoramiento.