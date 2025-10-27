Empresas comprometidas con la innovación y el empuje de Jaén

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:57 Compartir

Un nuevo encuentro de 'Jaén en Futuro', iniciativa impulsada por IDEAL con el apoyo de la Caja Rural de Jaén, reunió esta semana a representantes empresariales que expusieron sus proyectos y al tiempo repasaron potencialidades y retos a los que se enfrenta la provincia. Esta cita además sirvió para remarcar el papel relevante que juega la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), y así contó, entre otros, con su presidente Bartolomé González; Mariana Martínez, gerente de Palacín; Mar Liñán, presidenta de la Asociación Provincial Jienense de Mujeres Profesionales Autónomas y directora ejecutiva del grupo Liñán; Manuel Peñalver, CEO del grupo Peñalver; y Vicente Martínez, representante de Caja Rural de Jaén.

Este último fue el primero en tomar la palabra. «Desde Caja Rural de Jaén creemos firmemente que el futuro de esta tierra no se construye desde la espera sino desde el empuje colectivo. Somos una entidad financiera comprometida con el desarrollo local, con el emprendimiento, con la sostenibilidad y con todos los sectores productivos que hacen posible que esta provincia avance». Aseguró saber que el camino no es fácil y que la provincia de Jaén tiene desafíos históricos, «pero también tiene fortalezas que debemos reivindicar como la calidad y el trabajo de sus gentes, su cultura empresarial, su sector de agroindustria, su potencial turístico y su patrimonio natural y cultural, y sobretodo, su capital humano». Señaló que este encuentro es una oportunidad para intercambiar experiencias, para inspirarse mutuamente y para sembrar alianzas «porque solo desde la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil podremos impulsar un desarrollo económico justo, equilibrado y verdadero. Hoy aquí estamos sembrando futuro y hacerlo desde Jaén y para Jaén es nuestra mayor responsabilidad y también nuestro mayor orgullo», puntualizó Martínez.

Por su parte, el presidente de la CEJ, Bartolomé González, señaló que el diagnóstico de la provincia es más que conocido y que lo que hay que trabajar es en la acción que se debe tomar. En este sentido, se centró en lo que considera una oportunidad para la provincia, la economía circular que suponen las plantas de biometano. «Por normativa se van a prohibir la mezcla y tenemos el subproducto, como el orujo, con proyectos de inversión encima de la mesa, que lo único que tienen que tener es la viabilidad técnica y desde la Confederación de Empresarios, con ese requisito de viabilidad técnica en la sostenibilidad en el medio ambiente, cuentan con nuestro respaldo». Señaló a estas plantas como un nuevo motor de oportunidad que tiene la provincia de Jaén. «Por tanto, creo que tenemos que sensibilizar a la población de la importancia que tiene este tipo de inversiones para hacer una economía circular, porque detrás de la planta hay sostenibilidad, hay economía circular y detrás del residuo que se genera está también la posibilidad de sacar abono orgánico para el propio olivar».

Economía circular

Mariana Martínez, gerente de la empresa Palacín, abundó en las ventajas de las plantas de biometano para la provincia. Martínez, sobre su empresa ubicada en Úbeda, expuso que se dedican a la fabricación y reparación de maquinaria oleícola. «Lo que hacemos es montar fábricas de aceite y este año hemos tomado la decisión de crear, porque realmente es el alma del almazara, nuestro propio decanter». Normalmente esas máquinas se compran en el extranjero «y siempre nos habíamos planteado por qué siendo número uno Jaén del aceite de oliva no hay una máquina española». Palacín empezó con el tema tradicional de prensa y a día de hoy ha seguido su avance tecnológico.

Además de esto, han intentado diversificar también en la línea de negocio, en lo que se refiere a energía renovable. »De hecho, tenemos una planta de prototipo, llevamos tres años trabajando en ella para la recuperación del asfalto por medio también del sistema de centrifugación. La tecnología de la agricultura la hemos aplicado en otro ámbito». No son los que lo fabrican, «somos proveedores y asesoramos a esa empresa para recuperar energía renovable». En cuanto a las plantas de biometano y la economía circular aseguró que, «que tengamos un subproducto que se pueda utilizar con gas y lo que queda en fertilizante, yo creo que para la provincia de Jaén seria bueno y deberíamos apostar todos por esto».

El presidente de la Confederación de Empresarios apuntó que «hay materia prima más que suficiente y estructuradas muy bien geográficamente, el reparto de plantas para que la huella de carbono también funcione y el transporte sea lo más cercano desde la almazara a la propia planta».

Otra de las invitadas en la mesa fue Mar Liñán; de otro sector distinto. Liñán es un grupo empresarial que empezó, en 2014, como una consultora pequeñita en Jaén capital y poco a poco ha ido expandiéndose. Actualmente también se encarga de ayudar a la empresa y a la entidad a adaptarse a la normativa de igualdad. Además, Mar Liñán es escritora, pronto saldrá su tercer libro. «Uno de los principales desafíos que vi en Jaén en el ámbito de la mujer era que hay muchas en el ámbito rural que no tienen acceso a la misma formación que tenemos nosotras, las que estamos en la capital».

Con esta idea, Liñán ha creado el primer gimnasio dedicado a la gestión empresarial. El proyecto se llama Emprendedora consciente. es, un programa de mentorización empresarial específico para mujeres de tres meses de duración, y se trata del primer gimnasio en Andalucía dedicado a a la gestión empresarial. «Igual que nos cuidamos físicamente y vamos a trabajar nuestro cuerpo en distintas salas de un gimnasio, aquí vamos a trabajar lo que es nuestra mentalidad y nuestro liderazgo a través de cuatro salas dentro de ese gimnasio». Se ha hecho la propuesta en formato online, pero presencial en un entorno virtual para poder apoyar a todas esas mujeres a que estén allí. Al margen de esto, Mar Liñán es presidenta de la asociación provincial de Mujeres Profesionales Autónomas y directiva de la provincia. Lleva 10 años liderando esta asociación. «Y al principio lo que teníamos eran sobre todo socias de aquí de Jaén capital. Ahora estamos creciendo muchísimo fuera, nos están entrando mujeres del ámbito rural».

Por su parte, Manuel Peñalver, del grupo Peñalver, complementó otro punto de vista por la distinción de su empresa. Están presentes en Bilbao, Madrid, Sevilla, Málaga y Jaén. «Nosotros no no solo fabricamos mesas y sillas, hacemos proyectos. Y además estamos trabajando mucho de la mano con grandes empresas europeas por el tema de la ergonomía. Parece que no, pero la oficina va muy de la mano de la tecnología y de la automoción». El grupo diseña oficinas adaptadas a los cambios que ha sufrido el trabajo a lo largo de los años. «Ahora la empresa se enfrenta a un reto distinto, crear espacios donde las personas quieren trabajar o estar en lugares flexibles que fomenten la dinámica colaborativa sin sacrificar la concentración y que integren el la tecnología sin que el confort se pierda».

El grupo Peñalver trabaja con varias fábricas internacionales y con una española, situada en Andalucía.

Potenciales

Los empresarios coincidieron en los grandes potenciales de la provincia y la necesidad de que los propios jienenses se los crean, la necesidad, en definitiva, de mejorar nuestra autoestima. En este sentido, también señalaron las grandes sinergias que se producen entre ellos mismos dentro de la provincia. Mar Liñán señaló que en entre sus socias trabajan mucho juntas.

En este sentido, y señalando la falta de comunicaciones con las que se encuentra Jaén, apuntaron la viabilidad que está aportando la tecnología a las empresas, que permiten que se instalen en cualquier lugar. Aunque siga siendo tan necesaria una buena infraestructura.

De este modo, concluyó la mesa de 'Jaén en Futuro' con un buen sabor de boca entre los empresarios presentes, que intercambiaron puntos de vista desde sus distintos sectores y con la idea presente que desde Jaén se puede llegar a todo el mundo.

Trabajando desde la provincia de Jaén al mundo Aunque los cinco integrates de la mesa venían de sectores distintos, todos coincidieron en la necesidad de comunicaciones viarias y ferrorivarias que tiene la provincia y lo necesarias que son para el empresariado. Señalaron que Jaén es un lugar perfecto para crear cosas, que está 'virgen' y hay mucha gente joven dispuesta a crear cosas, pero que es necesario mejorar las comunicaciones. Ya no solo en las carreteras que están mal, sino que hay algunos pueblos que no tienen ni un buen acceso para llegar a ellos. En este sentido, Mar Liñán señaló que a ella le sorprende que cuando habla de emprendimiento con los jóvenes en institutos de Jaén, se encuentra con la sorpresa de que pocos quieren arriesgarse a emprender y los que dicen tenerlo en mente no se plantean hacerlo en la provincia. De lo que se deduce la falta de autoestima que tenemos en la provincia. Un dato al que se acogieron los empresarios presentes en la mesa y estuvieron de acuerdo en que Jaén tiene muchas potencialidades que tenemos que creernos nosotros mismos. En ese punto, Bartolomé González señaló que este es un trabajo que hacen desde la Confederación de Empresarios. «Llevamos unos años apostando por la integración, poniendo en mano o visualizando el trabajo de las grandes compañías que están esforzándose, que tienen un volumen de facturación que nos quedamos sorprendidos, con un volumen de empleados y una tecnología que cada día crece más». Como ejemplo puso el trabajo de Manuel Peñalver, que desde Jaén trabaja en Bilbao o Madrid. O el trabajo del grupo Palacín, con la creación de un decanter español, que podrá expandirse luego fuera. «En definitiva, tenemos un porfolio de empresas que desde Jaén están trabajando». Todos fueron optimistas en el buen futuro que tiene la provincia de Jaén.