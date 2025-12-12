60 empresas se adhieren a la estrategia 'Jaén por Industria'

Apuesta por el sector empresarial. Este jueves tuvo lugar la entrega de distinciones a las cerca de 60 empresas que se han adherido este año ... a la estrategia 'Jaén por Industria', un acto enmarcado en el III Encuentro Provincial 'Jaén por Industria'.

El acto estuvo organizado por la Diputación de Jaén con la colaboración de la Fundación Unicaja y en el que también han participado los diputados de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; así como la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín.

Fue el propio, Paco Reyes, quien hizo entrega de las distinciones y destacó el músculo industrial de la provincia, apelando a la necesidad de «conocerlo, reconocerlo y fortalecerlo». El presidente ha señalado que «Jaén por Industria se puede decir ya, aunque solo lleve tres años funcionando, que es una estrategia de éxito que viene a corroborar el potencial industrial de Jaén».

De esta manera, detalló que «la gran familia de la industria 'Made in Jaén'» alcanza ya las 260 empresas, firmas de 23 ramas industriales distintas, lo que demuestra que la industria jienense es «diversa, competitiva y capaz de generar riqueza en el conjunto del territorio».

En su intervención, el presidente de la Diputación ha reconocido que la realidad ha superado las expectativas, con cada vez más empresas de Jaén que destacan a nivel nacional e internacional y que son referentes en sus sectores. Por esta razón, Reyes ha puesto de manifiesto la importancia de visibilizar la realidad industrial de la provincia de Jaén.

«Debemos cambiar la foto fija de la provincia de Jaén. Y no porque no estemos orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, que lo estamos. Sino porque no es real esa foto de una provincia eminentemente agrícola, ya que el peso relativo que tiene el sector industrial en la economía provincial es similar al del sector agrícola y lo mismo ocurre con el empleo».

En este sentido, Reyes puso el acento en algunos indicadores que sustentan esta afirmación, como que la industria representaba el 14,67% de la población ocupada en la provincia de Jaén en 2024, el crecimiento en un 4% del número de contratos en el sector industrial o las exportaciones hasta septiembre de este año, donde junto al aceite de oliva, sobresale la venta de material eléctrico y materias plásticas en los mejores datos exportadores de la historia.

Además de distinguir a las nuevas empresas adheridas a la estrategia 'Jaén por Industria', en el marco de este III Encuentro Provincial ha tenido lugar la conferencia 'Cómo repensar el talento y el autoliderazgo en la industria de Jaén', que ha pronunciado Juan Carlos Cubeiro, senior advisor, coach estratégico y experto en talento y liderazgo.