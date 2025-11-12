Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Participantes en la Mesa del Aeropuerto. Ideal

Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto

Diputación, Subdelegación y Ayuntamiento piden a la Junta que estudie retomar el transfer que conecte la provincia con esta infraestructura

A. Cubillo

Jaén

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Los empresarios turísticos de la provincia de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, una medida que se ha ... aprobado este miércoles en la reunión de dicho ente que ha tenido lugar en Granada. En ella, las tres administraciones jienenses (Diputación, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento) han pedido también a la Junta de Andalucía que estudie retomar el transfer que conecte Jaén con el aeropuerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad
  6. 6 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  7. 7 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú
  8. 8

    Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan
  9. 9 Diputación celebra la I edición de las Distinciones 'Sabor Granada
  10. 10 Jaén cambia los lamentos por «autoestima y reivindicación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto

Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto