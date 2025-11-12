Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto

Los empresarios turísticos de la provincia de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, una medida que se ha ... aprobado este miércoles en la reunión de dicho ente que ha tenido lugar en Granada. En ella, las tres administraciones jienenses (Diputación, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento) han pedido también a la Junta de Andalucía que estudie retomar el transfer que conecte Jaén con el aeropuerto.

«Quiero agradecer a los miembros de la Mesa que se haya dado el visto bueno a algunas propuestas que he planteado, como que los empresarios de turismo de Jaén se sumen a esta Mesa, y también la disponibilidad de la Junta de Andalucía a esa propuesta de hacer un estudio para retomar el transfer, aprovechando la experiencia que el Gobierno de Andalucía tiene como responsable de las áreas metropolitanas de Jaén y de Granada, con el objetivo de recuperar esa conexión entre la provincia de Jaén y el aeropuerto», ha destacado el presidente de la Diputación, Paco Reyes.

Otra de las propuestas que ha hecho Reyes ha sido que la oficina de turismo del aeropuerto se incorpore a la red de oficinas turísticas que tiene la Junta de Andalucía, como ocurre con Málaga o Sevilla, asumiendo así su financiación y dotación de personal.

Igualmente, ha solicitado que se mejoren las conexiones con destinos nacionales e internacionales, como es el caso de los horarios de los vuelos a Madrid, y que se consigan otras nuevas.

En este sentido, ha aludido al «esfuerzo» que desde la Diputación Provincial de Jaén se viene «haciendo desde el año 2006, cuando se cambió el nombre al aeropuerto, con acciones promocionales en todos los nuevos destinos que ha conectado el aeropuerto Granada-Jaén, tanto con ciudades españolas como extranjeras». Precisamente, para hacer más efectiva la inversión en promoción, Reyes ha demandado coordinación, como se ha «venido haciendo a lo largo de todos estos años».

En la reunión se ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación entre administraciones. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha puesto de manifiesto el objetivo común de todos los participantes de «sacarle el máximo partido» al aeropuerto y para ello «es necesario un trabajo conjunto de cooperación entre las diferentes administraciones, algo que hasta la fecha no se está haciendo con tal coordinación». Así, ha propuesto una mayor planificación y ampliar el producto turístico vinculado a ambas provincias.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, por su parte, ha destacado el clima de diálogo y ha valorado la suma de propuestas que se han puesto encima de la mesa: «Seguiremos trabajando en el proceso de identificación de Jaén con el aeropuerto Federico Lorca Granada-Jaén para que sea un mejor activo para la provincia», ha dicho Manuel Fernández.