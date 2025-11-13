Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del aeropuerto. Ideal

Empresarios de Jaén piden dejar la confrontación y apostar por el «consenso» en la Mesa del Aeropuerto

La CEJ apela a «un diálogo constructivo» entre administraciones que permita «potenciar» el uso del aeródromo

A. C.

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:16

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha pedido «altura de miras» y «consenso» a los integrantes de la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca ... Granada-Jaén, tras la polémica surgida en torno a la reunión celebrada este miércoles en la capital granadina.

