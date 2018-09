Empresarios de Deán Mazas hablan de tres semanas sin apenas obras Dos viandantes contemplan el estado de las obras en la plaza Deán Mazas. / Lorena Cádiz El Ayuntamiento asegura que siguen su curso y que esta semana plantarán los magnolios. El mes arranca con las obras en marcha de Eduardo Arroyo y las de la calle Sedeño, cuestionadas LORENA CÁDIZ JAÉN Martes, 4 septiembre 2018, 00:48

Arranca septiembre, se acabaron para muchos las vacaciones y el curso escolar está a punto de comenzar. Jaén vuelve a la rutina, pero no se librará de las obras, dos de ellas en lugares estratégicos de la ciudad: la plaza Deán Mazas y la calle Doctor Eduardo Arroyo. En la primera, los meses de verano no han calmado los ánimos en torno a esta intervención, que nació con polémica y que no se libra de ella.

Empresarios de la plaza denunciaron ayer que son ya tres las semanas que llevan sin ver apenas movimiento en esta intervención, más allá de los operarios de la red de saneamiento que dan algo de vida a una plaza en la que sobreviven algunos árboles y la fuente. Los empresarios de la zona temen que no se concluyan los trabajos antes de que llegue la Feria de San Lucas, lo que afectaría de lleno a los negocios hosteleros de esta plaza.

Desde el Ayuntamiento rechazan que exista una paralización o ralentización de estas obras y aseguran que «siguen su curso» y que «en octubre estarán finalizadas». Además, anuncian que esta semana se plantarán los magnolios, contemplados en el proyecto de remodelación.

Todo lo contrario ocurre en la calle Doctor Eduardo Arroyo, donde los avances son ya evidentes en el acerado del margen izquierdo en sentido descendente. El objetivo de esta obra es darle protagonismo al peatón con la ampliación de los dos acerados, dejando la calzada con una dimensión de seis metros y eliminando la zona de aparcamiento.

Hace unos días la entonces alcaldesa accidental, Reyes Chamorro, aseguraba que la intención del Ayuntamiento es que «para cuando la ciudad vuelva a tener su ritmo habitual esté la calle casi terminada». «Para cuando comience el curso escolar la calle Doctor Eduardo Arroyo tendrá una nueva imagen, mucho más acorde con una vía amable donde sea agradable el paseo», dijo.

Ayer se celebró en el Ayuntamiento una reunión de coordinación del equipo de Gobierno municipal, que presidió el alcalde, Javier Márquez. Los temas que se abordaron fueron precisamente las obras en la plaza Deán Mazas, en la calle Doctor Eduardo Arroyo y las del mercado de San Francisco, que hoy vuelve a abrir sus puertas. «Este verano hemos estado trabajando y a las pruebas me remito», dijo la teniente de alcalde, Reyes Chamorro, tras la reunión. También reivindicó una mayor intervención en la ciudad por parte del resto de administraciones, como la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.