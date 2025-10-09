Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana. IDEAL

La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional

La marca anuncia que ya cuenta con 25 concesionarios en toda España que abarcan el 80% de todo el país

C. C.

Jaén

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:39

La marca linarense Santana Motors avanza en la creación de una sólida red comercial en España tras anunciar que ya cuenta con 25 concesionarios en toda España que abarcan el 80% del territorio nacional y cuyo objetivo es llegar al 100% para finales de año.

Además, la compañía con sede en Linares ha informado que ya tienen cerrados sus primeros acuerdos internacionales en Portugal (Lisboa), Italia (Milán), Gibraltar y Andorra, sentando así las bases de su expansión internacional.

La firma, históricamente vinculada a los vehículos 'off-road' y conocida por su fiabilidad en entornos extremos, celebró en Madrid este jueves un encuentro exclusivo con concesionarios actuales y potenciales socios. Durante la jornada, los asistentes conocieron los planes estratégicos de la compañía y pudieron ver en primicia el modelo que encabezará el relanzamiento de la marca, aunque han mostrado más detalles.

«Ahora estamos preparados para devolver a Santana a la vida en España y en Europa. Estoy deseando que llegue el momento de presentar públicamente nuestros planes, la nueva gama y también las sorpresas que tenemos reservadas en los próximos meses», ha argumentado el CEO de Santana Motors, Edu Blanco.

La producción de los nuevos modelos se realizará en la Santana Factory de Linares, en colaboración con los socios ZNA y Anhui Coronet Tech Co., en una apuesta por recuperar la histórica tradición industrial de la marca en Andalucía. En paralelo, Santana ha firmado un acuerdo estratégico para el suministro de recambios, garantizando el mantenimiento tanto de los vehículos clásicos como de los nuevos en el futuro.

