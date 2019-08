Empleo «inadmite» el ERTE de Onda Jaén La Delegación de la Junta se basa en que el Ayuntamiento no puede utilizar esa fórmula por ser una administración pública LORENA CÁDIZ Jaén Jueves, 29 agosto 2019, 12:59

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía ha «inadmitido» el ERTE presentado por el Ayuntamiento de Jaén a los trabajadores de la radio televisión municipal (Onda Jaén) después del incendio que afectó a las instalaciones de la misma a comienzos del mes de agosto.

Fuentes de la Consejería de Empleo aclaran que no se trata de un «rechazo» al mismo sino de una «inadmisión» basada en la disposición adicional 17 por la que el empleador, es decir, el Ayuntamiento de Jaén, no puede utilizar la figura del ERTE por tratarse de una administración pública.

«Empleo no entra a valorar si los trabajadores tienen categoría de empleados públicos o no, sino que simplemente no admite la figura del ERTE por ser el empleador una administración pública», explican fuentes de la Consejería de Empleo, que aclaran que esta decisión ya ha sido comunicada al Ayuntamiento de Jaén y al comité de empresa de Onda Jaén, con lo que ahora se abre un periodo de alegaciones.