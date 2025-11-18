Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pilar Parra, vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén. Dipu

Por el empleo en la Diputación: Presupuestos «captadores de fondos europeos»

Se invertirán 1,8 millones de euros para «seguir consagrando Geolit como ese ecosistema innovador»

E. López

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

Con el objetivo de evitar la despoblación en los municipios de Jaén, la Diputación prevé invetir en los presupuestos del año que viene, así como ... propuestas que se desarrollarán en 2026, aunque no aparecen en las cuentas, como es el caso del millón de euros que se va a destinar a vivienda dentro del Centro de Innovación Territorial de Segura, «la comarca jienense que tiene mayores problemas de regresión de demográfica». Esa partida se repartirá entre «jóvenes que quieran vivir en esta zona y tener como residencia habitual alguno de los trece municipios de la comarca, para lo cual tendrán que comprar una vivienda vacía entre las que existen actualmente», según ha explicado.

