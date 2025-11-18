Por el empleo en la Diputación: Presupuestos «captadores de fondos europeos»

Con el objetivo de evitar la despoblación en los municipios de Jaén, la Diputación prevé invetir en los presupuestos del año que viene, así como ... propuestas que se desarrollarán en 2026, aunque no aparecen en las cuentas, como es el caso del millón de euros que se va a destinar a vivienda dentro del Centro de Innovación Territorial de Segura, «la comarca jienense que tiene mayores problemas de regresión de demográfica». Esa partida se repartirá entre «jóvenes que quieran vivir en esta zona y tener como residencia habitual alguno de los trece municipios de la comarca, para lo cual tendrán que comprar una vivienda vacía entre las que existen actualmente», según ha explicado.

La cohesión social ha sido otro de los asuntos en los que más ha puesto el foco Pilar Parra. En esta línea, ha insistido en que «seguiremos invirtiendo en políticas sociales para blindar el Estado de Bienestar», de ahí que el presupuesto del área de Igualdad, Bienestar Social y Juventud se incremente en 11 millones de euros, superando ya los 121 millones en total en un ámbito que, ha reseñado, «es una competencia delegada que, según la ley, debería venir acompañada de la financiación suficiente por parte de la Junta, pero lo cierto es que es deficitaria y que la Diputación tiene que poner de fondos propios 35 millones».

Con esta partida, que es la más importante del presupuesto, se incrementará la Ayuda a Domicilio, que pasa de 66,3 millones a 75 millones; también «se avanzará en la conversión de nuestros centros residenciales en espacios centrados en la atención a la persona, centros de carácter hogareño donde se pueda atender esa individualidad y esa intimidad de las personas mayores o las personas diferentes». Para ello, como ha anticipado Parra, «contemplamos seguir invirtiendo en Santa Teresa, un millón de euros, y en López Barneo otros 600.000 euros»

A por el segundo pabellón del Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural de La Bobadilla En la línea inversora de la Diputación de Jaén relativos al empleo, se enmarca igualmente la apuesta por el Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural de La Bobadilla, «donde se inauguraba hace pocas fechas el primer pabellón, en el que la Diputación ya invirtió 1,5 millones, y ahora iniciamos el trabajo en un segundo pabellón, que tiene también ese mismo presupuesto, aunque en el presupuesto de 2026 solo llevamos cerca de un millón».

Este presupuesto, como ha enfatizado la vicepresidenta tercera, también es «captador de fondos europeos». En este contexto, ha puesto sobre la mesa la concesión de los fondos EDIL, que van a suponer la ejecución de seis proyectos en municipios menores de 20.000 habitantes por valor de más de 42 millones de euros, una partida que «no aparece aún en el presupuesto», según ha aclarado Pilar Parra, pero que «luego tendrá reflejo a través de incorporaciones de crédito».

Estas cuentas también «hacen una parada importante en las políticas de empleo, aunque no tengamos competencia, ni delegación, ni financiación», ha puntualizado la responsable económica de la Diputación.

El presupuesto de esta área se incrementa un 50%, hasta los 11,8 millones de euros, con partidas para «seguir consagrando Geolit como ese ecosistema innovador, con 1,8 millones de euros», programas destinados a jóvenes para que realicen prácticas en el extranjero y también dinero para el retorno de ese talento a la provincia.

Inserción laboral

En este apartado también ha incluido el Proempleo, para ayudar a colectivos que tienen dificultades en la inserción laboral; los 3 millones de euros para la implantación de nuevas empresas o la ampliación de otras ya existentes en la provincia que generen 15 puestos de trabajo o más, con lo que «también ayudamos a esa transformación del modelo productivo»; o la partida de 1,2 millones de euros, con un aumento de 200.000 euros, para proyectos de ayuntamientos generadores de empleo.