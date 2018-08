La emotiva explicación del tatuaje de este jienense que se ha vuelto viral Es un homenaje a su hija, que nació «con una cardiopatía incompatible con la vida» LAURA VELASCO Martes, 21 agosto 2018, 13:54

Manuel Cortés es un jienense activo en redes sociales. Pero por muchos tuits que haya publicado, no imaginaba el alcance que tendría su publicación más emotiva: la explicación de su tatuaje. En una sucesión de tuits, que han sido retuiteados casi 2.000 veces y cuentan con más de 5.000 'me gusta', explica que la inspiración del tatuaje no es otra que su hija, que nació «con una cardiopatía incompatible con la vida» y que ha demostrado en todos estos años ser una auténtica luchadora

«Hoy Lucía tiene 14 años y es una niña sana que hace vida normal con ciertas limitaciones. Su simpatía, su sonrisa y sus ganas de vivir nos contagia a todos. Por eso decidí hacerme un tatuaje con su corazón suturado. Porque es un homenaje a ella y a su fortaleza», señala el jienense.