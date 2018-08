La emotiva carta sobre Ronnie, el perro que murió envenenado la semana pasada Foto de Pacma La familia ha denunciado el caso ante la Policía Nacional y quiere que la administración «tome medidas» L. V. Jaén Jueves, 2 agosto 2018, 13:30

Pacma ha recogido la experiencia de Laura Espinosa, que cuenta la historia de su mascota, Ronnie, mezcla de cocker y podenco, que murió envenenado la semana pasada tras unos angustiosos días. Una emotiva carta que ha llegado a cientos de personas y que no deja de ser compartida en redes sociales, ante la indignación de aquellos que no entienden cómo pueden seguir ocurriendo hechos así.

«El día 8 de septiembre de 2015 mi marido y yo nos decidimos a responder a un anuncio de una web donde se regalan o venden cosas. Una familia no podía tener por más tiempo a un cachorro precioso, era mestizo, mezcla de cocker y podenco, color canela. Había nacido el 27 de mayo de ese mismo año. Yo no estaba convencida, porque a pesar de que me encantan los perros, tuve una hace años y lo pasé muy mal cuando murió, pero cuando lo vimos, no pude resistirme a acogerlo y darle todo el amor que pudiera.

Ronnie trajo la alegría a nuestra casa, acabábamos de comprar nuestro piso y empezábamos una nueva vida, ya éramos una FAMILIA.

La verdad es que al principio fue muy duro, porque Ronnie sufría ansiedad por separación y cuando nos íbamos a trabajar nos destrozaba todo lo que podía. Con el tiempo y con la ayuda del veterinario, conseguimos que lo superase y todo fue calmándose.

Aprendimos una rutina para él, dejar la luz encendida, el patio abierto, la tele puesta, agua fresquita y comedero lleno, sin olvidar un paseo con una buena dosis de carrera para gastar energía, siempre, por pocas horas que fuéramos a estar fuera, era nuestro ritual.

Ronnie era un perro muy enérgico, nunca se cansaba de jugar y correr en la calle, le encantaba jugar con piedras que encontrábamos por un campo que tenemos cerca de casa. En casa, con nosotros, era muy tranquilo, se pasaba el día acostado en el sofá, entre medias de los dos, y por las noches, cuando nos veía dormidos, se subía a la cama y se acostaba a mis pies.

Hace unas semanas, programamos un viaje a la playa, era un viaje al que Ronnie no podía venir, la verdad es que nos daba miedo dejarlo solo en alguna habitación de hotel y que la destrozase como hizo con la nuestra… Nunca lo habíamos dejado en una guardería, pero nos animaron a hacerlo porque unos familiares conocían al dueño de una guardería canina de Jaén que se porta genial con los animales, así que me fui a hablar con él.

Daniel, el dueño del negocio, entendió mis miedos, yo no quería que Ronnie estuviera en una jaula ni que se pasara todo el día solo ni encerrado en un local, así que se ofreció a tenerlo con él durante el día en la guardería y por las noches llevárselo a su casa para que durmiera con él. Me tranquilizó y pensé: «solo son tres días y va a estar con él 24 horas al día, no debo preocuparme», así que el viernes 20 de julio de 2018 sobre las 12 de la mañana lo dejamos en la guardería, me fui intranquila a pesar de que me habían asegurado que todo estaría bien, no era intranquilidad por no fiarme de los dueños, que aparentemente eran unas personas geniales y muy sensibles con los animales, sino porque no quería dejarlo y que pensara que lo habíamos abandonado… salí con lágrimas en los ojos y mi marido me tranquilizó, sólo eran tres días y podríamos llamar al chico a preguntar por él cuando quisiéramos.

Hablamos con él varias veces y todo iba genial, se portaba muy bien, jugaba con otro perro que estaba en la guardería y en casa se comportaba bien, así que me quedé tranquila.

El domingo por la noche, sobre las 23:00, recibí una llamada de Daniel, me dijo que Ronnie estaba vomitando mucho, lo veía muy débil y que no había querido comer en todo el día, que le había ofrecido de todo y que quitaba la cara, eso me alarmó porque Ronnie era muy tragón, así que el chico lo llevó a un veterinario de urgencias, allí le tomaron la glucosa y la tenía muy baja, tanto es así que tuvieron que repetirle la prueba porque el veterinario no creía que fuera posible que estuviera vivo con esas cifras de glucosa. Le pusieron suero, le aumentaron la glucosa y le dieron de comer, Ronnie se puso en pie y empezó a mover su rabo, así que el chico me llamó y me dijo que no nos preocupásemos, que estarían en casa en breve.

Al día siguiente, me desperté a las 7 de la mañana, preparé las maletas, desayunamos y nos pusimos en marcha para volver a Jaén, yo estaba intranquila desde la llamada de la noche anterior, tenía un mal presentimiento. Sobre las 8:30 le escribí un mensaje a Daniel para preguntar por Ronnie y para decirle que ya salíamos de camino para recogerlo. A las 9:30 recibimos un mensaje de Daniel, Ronnie había sido envenenado, el mundo se me cayó encima.

La guardería canina, tenía en el rellano de su puerta, una fuente con agua que era accesible desde la calle para todos los perros que pasaran con sed por allí, un desalmado, el domingo, vertió un veneno en ella y a la vuelta de su paseo, Ronnie, al que le encantaba el agua que salía de los chorritos, se bebió casi toda la fuente, no dejó beber a ningún perro más.

Cuando llegamos al veterinario sacaron a Ronnie, estaba consciente, nos reconoció y hasta dentro de la poca energía que tenía, movió un poco su rabo para celebrar que sus papis habían vuelto, no podía ni mantenerse en pie. El veterinario nos dijo que la única solución era la diálisis y para eso debíamos ir al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, el mejor lugar ya que allí disponen de banco de sangre. No nos lo pensamos, salimos corriendo para Córdoba, al llegar lo ingresaron en la UCI para repetirle las analíticas y nos informaron que no era candidato a diálisis porque no coagulaba bien y que temían por su vida si introducían el catéter para hacérsela, así que iban a probar con otros medios para salvarlo.

Ronnie tenía hemorragias fuertes, los riñones muy dañados y el hígado también. Esa tarde fuimos a verlo y parecía estar un poco mejor, eso nos dio un poco de esperanza, estaba consciente y pudimos darle de beber agua. Nos dio un beso a cada uno, mi pequeño apenas podía moverse, pero sacó su lengua un poquito para poder chuparnos la mano a los dos, más tarde entendí que esa fue su despedida.

Esa noche, llamamos al hospital, sobre las 22 para preguntar por él y la chica que llevaba el caso nos dijo que Ronnie había empeorado, había tenido convulsiones y estaba sedado, todo eso les hacía pensar que el tóxico había llegado al sistema nervioso central. Nos dejaron ir a verlo a pesar de que el horario de visitas no era ese. Ya no estaba consciente, pero le hablamos, le tocamos, queríamos que sintiera que estábamos allí con él, luchando por él.

Las analíticas indicaban que Ronnie tenía las plaquetas muy bajas, en 3000, por lo que su estado era muy grave. Empezaron a hacerle una transfusión de plasma, que se repitió 3 veces más a lo largo del martes y de la mañana del miércoles.

Sus riñones mejoraban, empezaban a funcionar mejor, pero su hígado, aunque funcionaba todavía, estaba muy dañado. Nos dieron pocas esperanzas de supervivencia, quisimos dormirlo el martes por la mañana, pero nos recomendaron que esperáramos 24 horas más, Ronnie era un perro joven y fuerte, había posibilidades y nos aseguraron que con la sedación no estaba sufriendo ningún dolor.

La mañana del miércoles 25 de julio, fue la peor de mi vida, salieron a informarnos de que la analítica había mejorado mucho, los riñones ya estaban funcionando bien, el hígado, aunque seguía mal, parecía estar algo mejor y las plaquetas, con las transfusiones y la parada de las hemorragias habían subido a 14000, todavía eran bajas, pero era buena señal, el problema es que pensaban que los daños neurológicos eran irreversibles, las pupilas no respondían, no había respuesta a ningún estimulo, no se movía, así que nos indicaron que iban a hacer una última prueba, iban a medir la actividad cerebral de Ronnie, la prueba salió muy mal, la actividad se situaba entre un 28 y un 32%, por lo que aunque todos sus órganos consiguieran salvarse, Ronnie no podría vivir como un perro normal nunca. Así que llegó el momento, no queríamos alargar más su sufrimiento, debíamos dormirlo. Entramos a una sala donde nos dejaron unos minutos a solas con él, nos despedimos y procedieron a dormirlo. Mi pequeño ya descansa en el cielo de los perros.

Al día siguiente, de vuelta en Jaén, fuimos a denunciar los hechos ante la Policía Nacional, que no nos dio mucha esperanza de que esto se solucionara, al final, ante la ley, los perros sólo son cosas. Me preguntaron por el valor de Ronnie, ¿valor?, ¿qué valor le puedes poner a un miembro de tu familia? Es incalculable…

A la vista de que nuestra denuncia no parecía ser muy efectiva, decidimos luchar, decidimos hacer pública nuestra historia, para que no vuelva a suceder, para que la administración tome medidas. Nadie nos devolverá a nuestro pequeño, pero no queremos que su muerte, tan injusta, haya sido en vano.

Hemos recibido muchos mensajes de apoyo y también de preocupación de los vecinos de Jaén, al parecer no es la primera vez que sucede algo así. Hay varios parques que se plagaron de veneno durante la semana en la que Ronnie enfermó. Pensamos que hay que hacer algo, que hay que actuar y que hay que endurecer las penas, una persona que hace algo así, no debe andar tan campante por la calle. ¿Qué pasaría si mañana es un niño en un parque el que bebe de donde no debe? ¿y si se come una salchicha envenenada? ¿entonces toda España entendería mi dolor, pero por ahora, sólo es un perro ¿verdad?, para mí no lo era, para mí era mi FAMILIA.

No queremos dejar de agradecer la rápida actuación de Daniel, su preocupación, sus llamadas y todos sus intentos porque Ronnie siguiera viviendo. No tenemos palabras para agradecerlo. Al igual que a toda la gente que nos ha mostrado sus condolencias, su apoyo y que ha compartido o reaccionado a nuestras publicaciones. GRACIAS DE CORAZÓN».

Laura Espinosa