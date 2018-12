Emoticonos LA CARRERA Con la que está cayendo reivindicar el raciocinio se ha convertido no ya en algo raro, sino heroico JOSÉ ÁNGEL MARÍN JAÉN Martes, 11 diciembre 2018, 13:16

El pobre Descartes se retuerce en su tumba, no deja de arañar y dar patadas al reverso de la lápida que desde hace más de tres siglos cubre su osamenta. Se revuelve en el féretro e intenta levantar la losa, quiere salir de su sepultura para ofrecernos en 'YouTube' un tutorial sobre su Discurso del Método; quizá lo necesitamos ahora más que nunca. Los que pusieron encima de su sarcófago aquella estela funeraria sabían cuán crudo sería el empeño de extender el racionalismo al género humano.

Cierto que Descartes nos falta desde hace tiempo, pero que esté criando malvas no es lo peor. Más grave se me antoja la ausencia de sus ideas cartesianas en lugares y asuntos que las necesitan. El título completo de su libro más emblemático -que cité antes- es más largo y fue en su día obra notoria que después se reveló crucial en la historia del pensamiento y clave para el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidental.

Sin embargo, apelar hoy al raciocinio tiene pinta de batalla perdida. Con la que está cayendo reivindicar el raciocinio se ha convertido no ya en algo raro, sino heroico; cosa de intrépidos que se niegan a sucumbir a la involución.

Llevo algunas semanas 'dale Perico al torno' inquieto por la gestión de los asuntos públicos, quizá porque percibo fantoches a su cuidado. Y que eso ocurriera en tiempos de Maricastaña, cuando caciques y espantajos manipulaban las cosas de todos era desde luego injusto, pero inevitable porque faltaba instrucción. Sin embargo, hoy no es de recibo cuando -en teoría- no hay analfabetos y los tarugos lo son por vocación. No ahora que existen bibliotecas y tenemos universidades a la vuelta de la esquina.

Hoy lo que pone los pelos de punta no es que ceporros que han decidido serlo opten por la ramplonería. Lo inquietante es que nos neguemos a componer una idea, a articular palabras con algún sentido, y nos decantemos por los emoticonos como modo de vida o como manifestación de estados de ánimo. Lo turbador no es que haya por ahí algún zopenco lanzando exabruptos y ventosidades, lo preocupante es que tipos así ocupen las instituciones e impongan su dinámica. Da escalofrío que se instale la zafiedad en el 'staff' gubernativo que va desde un ministerio a una concejalía.

Produce repelús que arrinconemos el raciocinio para que campen a sus anchas el sentimentalismo y la emotividad en los temas que de verdad importan (paro, sistema educativo, crisis económica, recesión, medio ambiente, vivienda, sanidad, pensiones, inmigración, impuestos, inseguridad; asuntos que al parecer interesan a la gente según sondeo realizado en España en 2018 y que no truca el CIS ni su pitoniso Tezanos).

La política emotiva, la de emoticonos, me temo que guía la acción de esos vicarios del poder que están dispuestos a fabricarnos una realidad paralela basada en intrigas, en enchufes, en pluses y dietas, que, por cierto, también ha dado lugar a ese 'star system' de la Administración paralela.