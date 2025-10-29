El edil de JM+ Luis García pide cien millones al consejero de Industria
El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén entrega una carta a Jorge Paradela en su visita a la capital
Manuela Millán
Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:10
Cien millones para Cetedex. El cuarto teniente de alcalde y edil de JM+, Luis García, ha entregado una carta al consejero de Industria, Energía y ... Minas Junta de Andalucía, Jorge Paradela, para solicitarle la dotación extraordinaria de cien millones de euros para «el impulso de la industria tecnología-defensa en Jaén vinculada al Cetedex». Lo ha hecho durante la visita al proyecto el Banco.
«Me dirijo a usted en calidad de portavoz de Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén y cuarto teniente de alcalde para trasladar formalmente la petición de que la Junta de Andalucía habilite una dotación extraordinaria de cien millones con destino a la industria tecnología-defensa de Jaén asociada al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación». Así se recoge en la carta cuya petición se fundamenta en tres razones: «Precedente inequívoco. Cuando se confirmó el Plan Colce en Córdoba, la Junta asumió un compromiso económico de hasta cien millones por lo que pedimos el mismo trato para Jaén; Proyecto tractor con una inversión estatal que supera los 220 millones y un calendario que sitúa la plena operatividad del campus principal a finales de 2026; Equilibrio territorial ya que si para Córdoba hubo músculo presupuestario, Jaén no puede quedar atrás».
¿Cómo?
García propone la firma de un Convenio Marco Junta-Ministerio de Defensa-Ayuntamiento de Jaén con calendario, partidas y métricas de ejecución pública. Además, plantea la constitución de una Mesa Técnica Mixta con reuniones trimestrales y transparencia de resultados, a fin de informar de avances, desvíos y correcciones.
El objetivo es garantizar que se cumplirá con esta apuesta. «No pedimos privilegios; pedimos equilibrio. Cien millones para Jaén, como a Córdoba; ni un euro más, ni un euro menos. Es una decisión coherente con los precedentes de la Junta», añade.
Además, en la carta se solicita que esta cuantía se destine a «suelo productivo y urbanización avanzada para empresas tractoras y pymes proveedoras vinculadas a Cetedex; accesos y conectividad logística que reduzcan costes de implantación y tiempos de suministro; desarrollo del Puerto Seco de Jaén como infraestructura estratégica de intermodalidad; muelle de descarga de mercancías ferroviarias y adaptación de playas de vías para operaciones intermodales; vivero y hub de innovación dual; incentivos a la inversión con convocatorias específicas, y formación especializada.
