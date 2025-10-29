Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de Paradela y Luis, con otras autoridades, durante la visita al Banco. IDEAL
El edil de JM+ Luis García pide cien millones al consejero de Industria

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén entrega una carta a Jorge Paradela en su visita a la capital

Manuela Millán

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:10

Cien millones para Cetedex. El cuarto teniente de alcalde y edil de JM+, Luis García, ha entregado una carta al consejero de Industria, Energía y ... Minas Junta de Andalucía, Jorge Paradela, para solicitarle la dotación extraordinaria de cien millones de euros para «el impulso de la industria tecnología-defensa en Jaén vinculada al Cetedex». Lo ha hecho durante la visita al proyecto el Banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

