La Económica premia a Luis Berges Roldán, «un hombre cabal»

El arquitecto Luis Berges Roldán suma un nuevo reconocimiento a su larga y fecunda trayectoria profesional y artística, esta vez por parte de la Real ... Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, coincidiendo con su cien cumpleaños.

Su elección se fundamenta en que es «un jienense de pro que ha logrado por méritos propios un lugar destacado en el mundo de la arquitectura, el dibujo y la cultura contemporánea, un hombre de ciencia que ha compaginado con maestría la arquitectura urbana con la restauración de monumentos señeros».

Luis Berges Roldán ha recordado en su discurso que tuvo la ocasión de «sacar de la ruina» edificios tan importantes como el que hoy ocupa el Museo Provincial de Bellas Artes, aunque también vio desaparecer otros como el Teatro Cervantes, «que el Ayuntamiento no quiso comprar y se convirtió por obra y gracia de un constructor en un edificio de pisos», ha lamentado.

El hecho de ver cómo desaparecía arquitectura típica de Jaén le llevó a plasmarla a través del dibujo para que no cayera en el olvido: «Me siento satisfecho de que mi trabajo de restauración haya salvado lo poco que nos quedaba sin tocar, y hoy día son piezas inseparables en nuestro patrimonio», ha dicho.

El arquitecto centenario ha reconocido que el dibujo siempre ha sido para él un medio de expresión. Y es que para acceder a la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se formó, había que dibujar «como los ángeles». «Empecé a dibujar desde muy pequeño y mi padre se dio cuenta pronto de que tenía capacidad para ello», ha recordado.

Berges Roldán ha compartido con el público asistente que de niño vivió en «una de las caserías más bonitas de nuestra provincia y de nuestro término municipal», donde precisamente aprendió a dibujar las escenas que se producían en la vida del campo. Con la acuarela completaría después sus trabajos y sus recuerdos de la niñez en esta ciudad.

Entre risas ha confesado que prácticamente ha perdido la vista y que está «sordo como una tapia», aunque por suerte aún no le ha fallado la mente. Su mensaje final ha sido claro y conciso: «No quiero dejar ninguna frase de despedida, yo lo que quisiera es que se dieran cuenta de que en Jaén todavía hace falta hacer algunas cosas y que se pueden realizar si todos ustedes se lo proponen».

El director de La Económica, José Ángel Marín, le ha hecho entrega de una escultura del rey Carlos III, obra de Juan García Villar, y de un pergamino acreditativo del premio.

Marín se ha referido al galardonado como «una persona cabal» que mantiene intacta aquella mirada de la infancia. «Luis es un hombre más de trazos que de palabras, pero que cuando habla deja poso», ha asegurado.

El acto se ha completado con la proyección de un vídeo sobre la figura del homenajeado y el concierto de Pablo Parra Cobo (marimba) y Germán García Pérez al piano.

Trayectoria

Luis Berges Roldán recibió en 1984 la Medalla de Honor de 'Europa Nostra' por los trabajos de restauración del conjunto de los Baños Árabes y del Palacio de Villardompardo en Jaén. Se hizo cargo con éxito de la restauración y rehabilitación del Hospital de San Juan de Dios. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y a su caudalosa obra arquitectónica se une su calidad de pintor y dibujante, siendo autor de varias obras de referencia en el ámbito de las artes plásticas. Fue galardonado con la distinción Natural de Jaén de la Universidad de Jaén, mientras que el pasado mes de junio recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Jaén y fue nombrado Hijo Predilecto.