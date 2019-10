Los dueños de casas irregulares tendrán que costear los servicios básicos Responsables de la Junta explicaron ayer el nuevo decreto para regularizar viviendas. / LIÉBANA La Junta niega que el nuevo decreto sea una amnistía, al no incluir a todas, y pide colaboración a alcaldes y propietarios JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 7 octubre 2019, 20:59

Como un apóstol, el secretario general de Infraestructuras de la Junta vino este lunes a Jaén a 'predicar la buena nueva' del decreto aprobado el pasado día 24 de septiembre para regularizar viviendas. Y lo ha hecho poniendo el acento en su aspecto más benéfico: el medio ambiente. Son más de 300.000 viviendas en Andalucía, una octava parte de ellas en la provincia jienense, según apuntó la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, quien calificó el citado decreto (de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares) de «pionero y valiente». Y es que, una vez aprobado, ahora la Junta está en fase de explicación por cada provincia, a la vez que pide colaboración a los ayuntamientos – con cuyos representantes se han reunido – y a los propietarios.

La delegada ha puesto el acento en dos ideas: «todo el mundo tiene que tener claro que resolver no es una amnistía», pues las medidas no solventarán todas las situaciones; y que «es fundamental» para el éxito de este decreto la participación de los ayuntamientos y de los particulares, «si no difícilmente podrá impulsarse y resolver ese galimatías urbanístico».

Agravios comparativos

También fue claro el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio. Andrés Gutiérrez Istria afirmó, a preguntas de la prensa, que estas viviendas «son irregulares, hechas contra norma y, por tanto, los propietarios tienen que asumir los costes (para tener servicios públicos básicos), igual que el resto de ciudadanos con su vivienda regular», que por ello han tenido que pagar unos costes. «No puede haber agravios comparativos entre ciudadanos y que alguien diga que le sale más a cuenta hacerlo irregular, que luego me lo legalizan», resumió de forma gráfica. Con una salvedad: que por interés general, los ayuntamientos entiendan que tienen que asumir parte de esos costes por razones medioambientales.

E hizo hincapié en el aspecto ecológico del decreto, ya que son dos los problemas que quieren atajar: la «indisciplina urbanística» de más de 300.000 viviendas irregulares, «sobre las que ya no se pueden tomar medidas de restablecimiento de la legalidad porque han prescrito los plazos», y un problema medioambiental que es el impacto que tienen, sobre todo las agrupaciones de viviendas irregulares (urbanizaciones en suelo no urbano), poniendo como ejemplo que las fosas sépticas contaminan el pozo del vecino o un acuífero entero, perjudicando a varios kilómetros a la redonda.

Alcaldes, concejales de Urbanismo y técnicos municipales de la provincia. / LIÉBANA

Y ello lo tienen que hacer de la mano de los ayuntamientos, ya que «hay competencias municipales y la Junta respeta la autonomía municipal, por lo que los ayuntamientos tienen que implicarse», dijo. «En un asunto de esta magnitud, o estamos todos o difícilmente se resuelve», añadió antes de señalar que encima de la mesa han puesto instrumentos para resolver el problema medioambiental y que luego vendrá la incorporación de esas viviendas a los planes generales (PGOU) de cada municipio y la nueva Ley del Suelo de Andalucía. Aunque indicó que hoy en día se anulan todos los PGOU «con facilidad enorme» y que hacer los nuevos planes tardará.

La capital

Es el caso de Jaén, acordaron con el alcalde, Julio Millán, que si bien es necesario hacer un nuevo PGOU de la ciudad para actualizarlo, «hay que resolver problemas inmediatos» y que para eso pueden hacerse modificaciones al PGOU anterior, el del año 1996. «Vamos todos a ayudar para resolver problemas entre ambas administraciones. Todo el apoyo, las modificaciones que hagan falta, mientras se hace el nuevo PGOU», indicó.

El secretario general también dejó claro que no podrán regularizarse las viviendas construidas en suelos protegidos (no prescriben) o en zonas de riesgo (inundables, peligro de incendio forestal, etcétera), aunque en este último caso, si se toman medidas que minimicen o anulen el riesgo, podrían hacerlo. «Pero hay que ser claro, pues algunas de estas medidas pueden ser inviables técnica o económicamente», advirtió.

Los datos

44.722 viviendas irregulares hay en la provincia de Jaén, de un total de más de 300.000 en Andalucía. 7.479 están en la zona de la capital, 16.150 en la Campiña y la Subética de Jaén y Córdoba, 12.290 en los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y Mágina, y 8.803 en el centro y norte de la provincia