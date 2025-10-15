«El duelo perinatal es una realidad silenciada durante mucho tiempo»

A. C. Jaén Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:06 Comenta Compartir

El Hospital Universitario de Jaén, junto con la Asociación Matrioskas, ha conmemorado con diferentes actividades simbólicas y de recuerdo el Día Mundial del Duelo Perinatal y Neonatal 2025, que este año se celebra bajo el lema 'Honrando cada historia, abrazando cada ausencia'.

El acto, al que asistió la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, incluyó la lectura de un manifiesto, la elaboración de un centro de flores en memoria de los bebés fallecidos y la iluminación de la fachada del hospital en tonos azul y rosa.

Con esta iniciativa, tal y como se informó desde la Delegación de Salud, se pretende dar visibilidad al duelo perinatal y fomentar la empatía social hacia las familias que sufren la pérdida de un bebé durante el embarazo o poco después del nacimiento.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, asistió a la conmemoración celebrada en el hospital, junto a la directora gerente, Belén Martínez, representantes de la Asociación Matrioskas y miembros del equipo directivo del centro. Durante el acto se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en memoria de los bebés fallecidos y en apoyo a sus familias.

Posteriormente, los asistentes participaron en la elaboración de un centro de flores, en el que se fue nombrando a los niños y familias, colocando una flor por cada uno de ellos. Este centro floral se colocó posteriormente en la entrada principal del hospital, como símbolo de recuerdo y unión.

«Cada flor representa una historia, una huella imborrable que permanece en el corazón de quienes amaron sin medida. Hoy honramos esas historias y abrazamos esas ausencias con respeto y ternura», expresó Elena González.

Medidas

La delegada explicó que desde la Consejería de Salud y Consumo se sigue trabajando para «ofrecer una atención cada vez más humana, que acompañe el dolor y reconozca la importancia del vínculo emocional entre madres, padres y sus bebés».

Entre las medidas adoptadas se incluyen la formación de profesionales sanitarios, la creación de protocolos de acompañamiento en duelo perinatal y la colaboración con asociaciones como Matrioskas, que ofrecen apoyo y acompañamiento emocional a las familias que atraviesan una pérdida.

«El duelo perinatal es una realidad silenciada durante mucho tiempo. Con actos como este queremos decirles a las familias que no están solas, que su dolor es legítimo y que su amor perdura», concluyó Elena González.

