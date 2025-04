Dudas en los plazos para la puesta en marcha del tranvía en 2025

Los plazos del tranvía, con el objetivo puesto en este año 2025, se tambalean tras el cruce de acusaciones entre Ayuntamiento y Junta. La comparecencia ... conjunta entre el alcalde de la ciudad, Julio Millán, y el delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, ha comenzado expresando, el alcalde, las «amplias diferencias en algunos proyectos» de ambas administraciones que han quedado claras tras un nuevo enfrentamiento muy poco común (ante los periodistas) por el cumplimiento en la puesta en marcha del tranvía en el que, eso sí, «se están produciendo retrasos».

Cuando todo parecía indicar que se vería circular por las calles de Jaén a finales de este año, un documento podría provocar un nuevo parón en el tranvía. Esta misma semana, la Consejería ha enviado una carta al alcalde para pedirle garantías en la aportación municipal para la explotación (del 25%) entre los años 2025 a 2030 para «poder continuar con la licitación de la explotación». Una petición que no ha sentado bien a Julio Millán, que lo ve como «una excusa». «La retención de crédito no es un problema, ya la hicimos entre los años 2021 y 2024 y aún seguimos esperando. La disposición municipal siempre ha sido máxima, por tanto, no se puede decir que el posible retraso sea por nosotros. Si quieren un certificado ahora, se mandará, pero que no sea una excusa», ha expresado en rueda de prensa junto a Jesús Estrella.

Por su parte, el delegado de la Junta ha asegurado que el Gobierno andaluz está en fase de licitar el contrato de explotación que supone una cantidad importante de dinero en la que el 75% lo asume la Junta y el 25% el Ayuntamiento. «Hace varios meses, en noviembre (con el PP en el Gobierno local), se pidió que se mandara el certificado de Intervención que permita garantizar el gasto para así poder autorizar la licitación, algo que se reiteró en febrero durante la reunión de la comisión mixta», ha insistido.

Además, ha aseverado que «si tienen la consignación preparada, que la registren». «La licitación no se ha puesto en marcha porque no tenemos el documento necesario que nos garantice que el 25% de la parte municipal. No es excusa, es cumplimiento de la ley y del acuerdo entre las dos administraciones», ha añadido.

Esto se traduce, y así lo ha reconocido Estrella, en «un retraso», aunque no ha querido confirmar si eso supondrá uqe no esté en marcha en 2025. «Ya está suponiendo un retraso porque no podemos poner en marcha el proceso para la explotación (que sería el último) y cuanto más tiempo pase evidentemente más tardarán los procesos», ha apuntado.

Así, estas palabras han causado la indignación de Millán, que le ha pedido «respeto» a la Junta «tras años de colaboración y teniendo en cuenta que se les informó hace unas semanas de la necesidad de dar trasladado de esta retención de crédito», sobre la que ha dejado claro de nuevo que «se hará para que no sea una excusa más de la Junta».