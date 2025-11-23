Dos matronas para reforzar el Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reforzado la dotación de matronas en el Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur. Así lo ha anunciado la delegada ... territorial de Salud y Consumo, Elena González, tras la reunión mantenida junto a Satse Jaén, el Colegio Oficial de Enfermería y la directora del Distrito Jaén-Jaén Sur, María Dolores Fernández.

Tal y como ha emitido el Gobierno Andaluz en una nota, González ha indicado al respecto que «en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 22 de octubre de 2025, el Distrito Jaén y el Distrito Jaén Sur han recibido dos enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología, una para cada distrito», y ha especificado que con esta incorporación, «el Distrito Jaén pasa a contar con ocho matronas, mientras que el Distrito Jaén Sur dispondrá de cuatro».

Al hilo, González ha señalado que este incremento de plantilla supone «un avance en la atención que se ofrece a las mujeres de Jaén», con el objetivo de «mejorar la accesibilidad, fortalecer la prevención y apoyar la labor de los profesionales».

Condiciones

Asimismo, este refuerzo «permitirá mejorar la accesibilidad al programa de embarazo, parto y puerperio», así como «a las actividades de prevención del cáncer de cérvix». De tal forma, la reorganización interna facilitará la labor de los equipos, puesto que «ningún profesional tendrá que desplazarse durante la semana a tres Unidades de Gestión diferentes, situación que se producía antes del aumento de plantilla».

En concreto, ha subrayado que esta ampliación de profesionales «responde al compromiso de reforzar la Atención Primaria y garantizar a las mujeres de Jaén una asistencia especializada, cercana y de calidad», y ha enfatizado en que trabajan «de la mano en todo momento junto al Colegio de Enfermería y Satse», con el objetivo común de «ofrecer la mejor asistencia sanitaria posible a nuestra ciudadanía, así como mejorar las condiciones laborales de nuestros sanitarios».