Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arma incautada por los agentes. GC

Dos investigados de Murcia y Alicante por caza furtiva en Santiago Pontones

Los hechos se produjeron durante un servicio nocturno de vigilancia

E. López

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:48

Comenta

La Guardia Civil del puesto de Santiago de la Espada investiga a dos hombres, de 24 y 33 años, vecinos de Murcia y Alicante, como presuntos autores de un delito por caza furtiva.

Los hechos se produjeron durante un servicio nocturno de vigilancia, enmarcado en los dispositivos de prevención del furtivismo que la Guardia Civil desarrolla en la provincia.

En el operativo se interceptó un vehículo en el que se sorprendió a los sospechosos en su interior con un rifle «dispuesto para disparar» y un visor nocturno.

En concreto, fue en el entorno del paraje denominado Cañada Hermosa, ubicado en el término municipal de Santiago Pontones, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villacarrillo, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna silvestre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fondos EDIL llegan cargados de esperanza y de una pugna por su éxito
  2. 2 Una ciudad para el comercio
  3. 3 La evolución del movimiento LGTBIQ se analiza en Andújar
  4. 4 El campus principal del Cetedex estaría operativo «en un año»
  5. 5 La UJA se afianza como la segunda universidad en el sistema andaluz
  6. 6 Una historia de amor de la mano de Hemingway Project
  7. 7

    La empresaria que declaró en los tribunales haber llevado 90.000 euros a Ferraz se ratifica en el Senado
  8. 8 La Victoria pasa a manos de la sociedad gestora del Real Jaén
  9. 9 La Victoria pasa a manos de la sociedad gestora del Real Jaén
  10. 10

    La campaña se cierra con más aceite vendido que el producido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos investigados de Murcia y Alicante por caza furtiva en Santiago Pontones

Dos investigados de Murcia y Alicante por caza furtiva en Santiago Pontones