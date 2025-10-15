Dos investigados de Murcia y Alicante por caza furtiva en Santiago Pontones Los hechos se produjeron durante un servicio nocturno de vigilancia

E. López Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:48

La Guardia Civil del puesto de Santiago de la Espada investiga a dos hombres, de 24 y 33 años, vecinos de Murcia y Alicante, como presuntos autores de un delito por caza furtiva.

Los hechos se produjeron durante un servicio nocturno de vigilancia, enmarcado en los dispositivos de prevención del furtivismo que la Guardia Civil desarrolla en la provincia.

En el operativo se interceptó un vehículo en el que se sorprendió a los sospechosos en su interior con un rifle «dispuesto para disparar» y un visor nocturno.

En concreto, fue en el entorno del paraje denominado Cañada Hermosa, ubicado en el término municipal de Santiago Pontones, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villacarrillo, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna silvestre.