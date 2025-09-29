Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos detenidos por más de una treintena de robos en Villanueva del Arzobispo

Dos detenidos por más de una treintena de robos en Villanueva del Arzobispo

Entre los efectos intervenidos se encuentran joyas, material electrónico e informático, herramientas y maquinaría agrícola, entre otros

E. L.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:50

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres, todos ellos vecinos de Villanueva del Arzobispo, de entre 20 y 30 años, como presuntos autores de 37 delitos de robo y hurto, en interior de viviendas, vehículos e instalaciones comerciales cometidos en la localidad.

Además, a uno de los detenidos se atribuye un delito de lesiones. Uno de los detenidos ya ha ingresado en prisión tras así acordarlo la autoridad judicial.

La investigación se inició el pasado mes de julio, tras detectarse un repunte de robos en el municipio. Desde entonces, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia que incluyó seguimientos discretos, control de movimientos e inspecciones oculares en los escenarios delictivos, siendo fundamental la colaboración de la Policía Local de Villanueva del Arzobispo, que aportó información clave para la identificación y localización de los sospechosos.

La operación culmino el pasado 26 de septiembre con la práctica de tres registros simultáneos en diferentes inmuebles del municipio, en los que se procedió a la detención de los principales implicados y a la recuperación de numerosos objetos sustraídos.

Entre los efectos intervenidos se encuentran joyas, material electrónico e informático, herramientas, maquinaría agrícola y diversos utensilios empleados para forzar accesos a viviendas y vehículos. Los detenidos y los investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo.

