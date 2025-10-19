Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornaleros en la recogida de aceituna para el aceite temprano. PICUALIA

Dos décadas de la apuesta por el aceite de oliva temprano, ahora en auge

A principios de siglo las almazaras privadas comenzaron a comercializar este producto y después se sumaron las cooperativas

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:44

Comenta

El sector del aceite de oliva, producto estrella y motor económico de la provincia, ha sufrido profundos cambios en su comercialización en Jaén los últimos ... años. El más evidente es la firme apuesta de cooperativas y almazaras por la producción de aceite temprano, que en la campaña pasada (para esta aún es pronto para tener datos) aumentó un 40% hasta alcanzar los 5,3 millones de kilos, cifra que se podría superar este año.

