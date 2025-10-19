Dos décadas de la apuesta por el aceite de oliva temprano, ahora en auge

El sector del aceite de oliva, producto estrella y motor económico de la provincia, ha sufrido profundos cambios en su comercialización en Jaén los últimos ... años. El más evidente es la firme apuesta de cooperativas y almazaras por la producción de aceite temprano, que en la campaña pasada (para esta aún es pronto para tener datos) aumentó un 40% hasta alcanzar los 5,3 millones de kilos, cifra que se podría superar este año.

Una apuesta tanto de empresas privadas como cooperativas, pues el año pasado molturaron 123 almazaras, siendo 65 de estas últimas. Pero, ¿cuándo comenzó la apuesta por este producto y por qué ha tenido tanto éxito entre los agricultores?

Manuel Parras Rosa, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén (UJA) y presidente del presidente del Consejo Económico y Social (CES), explica que el precursor fue la almazara Potosí en Orcera, aunque «ahora ya han perdido comba y no son tan punteros».

«Las almazaras privadas vieron en el aceite temprano una oportunidad de negocio que las cooperativas no cubrían y atacó. El momento determinante fue la creación de los premios 'Jaén selección', unos galardones que reconocían los mejores aceites de oliva virgen extra del mercado y les daba un prestigio para salir a vender», detalla el catedrático.

Así el éxito de las almazaras privadas impulsó a las cooperativas a competir con sus propios productos. Sin embargo, en su caso tuvieron que convencer a los agricultores para apostar por un modelo que rompía con siglos de tradición. Un proceso largo que todavía perdura a día de hoy, aunque los aceites tempranos han venido para quedarse.

«Antes no se movía un mantón hasta que no llegaba el puente de la Inmaculada. Supuso un cambio para los agricultores, porque la aceituna está más dura y tiene menos rendimiento, es necesaria transportarla y molturarla de inmediato, y la almazara tiene que estar impoluta. Pero una vez superas esos escollos, el producto tiene muchas ventajas», señala el presidente del CES.

Las dos ventajas del aceite temprano son claras. La primera es el precio, pues sus sabor, textura y olor genera una gran demanda entre los consumidores, que están dispuestos a pagar más del doble que por un AOVE normal, y eso repercute en los bolsillos de los agricultores.

Estatus

El segundo motivo es la reputación. Las cooperativas que producen aceite temprano consiguen un estatus con el que les es más fácil colocar su producto, sobre todo en los mercados nacionales e internacionales, lo que aumenta las ventas del resto de aceites producidos en la almazara.

La irrupción del aceite temprano ha afectado a la estrategia de las almazaras. Según señala Parras, ahora tras finalizar con el aceite temprano mantienen sus puertas abiertas, por lo que también se ha adelantado la campaña del resto de aceites. «Tira del sector, y eso provoca que cada vez tengamos mejor aceite en el mercado, ya sea virgen extra, virgen o lampante», asevera Parras.

Por último, respecto a las perspectivas de futuro, la previsión del catedrático es que la producción siga aumentando en los próximos años, aunque no de una manera desmesurada. «Lo excelente no puede ser mayoritario, ahí está la clave para que no muera de éxito».