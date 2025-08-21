Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Donación de sangre. IDEAL

Las donaciones de sangre en Jaén superan las 14.000 y las de plasma se sitúan en 1.200

El SAS ha hecho recientemente un llamamiento a la donación de sangre ya que las reservas en los hospitales andaluces están «a menos de cuatro días»

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:38

La solidaridad en Jaén sigue viva, como demuestra el hecho de que en la provincia se hayan producido un total de 14.413 donaciones de sangre y 1.256 de plasma, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) consultados por Europa Press.

En Andalucía, hasta julio, se han realizado 162.936 donaciones --151.763 de sangre y 11.173 de plasma-- frente a las 166.397 de los primeros siete meses de 2024. Por provincias, en Almería se han hecho hasta julio 12.508 donaciones de sangre y 1.622 de plasma; en Cádiz, 17.377 y 1.157 respectivamente; en Córdoba, 15.934 y 814; en Granada, 21.766 y 3.283; en Huelva, 10.924 y 994; en Málaga, 24.844 y 1.175 y en Sevilla, 33.997 donaciones de sangre y 872 de plasma.

El SAS ha hecho recientemente un llamamiento a la donación de sangre ya que las reservas en los hospitales andaluces están «a menos de cuatro días, cuando lo ideal es a siete». «Están al 50% de su capacidad».

Fuentes de Salud han reconocido a Europa Press que tras el puente de agosto «se produce una bajada de los stocks», y, aunque la actividad «disminuye un poco en agosto, habitualmente no desciende más allá del 7%». Esa actividad además repuntará a principios de septiembre y los niveles de reservas suelen ser «muy bajos» tras el verano.

