Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor

El joven fue detenido por la Policía Nacional y se decretó su ingreso en un centro de internamiento

E. L.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén ... capital por el que lleva doce días en la UCI sin que haya avances en su estado. El menor, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado.

