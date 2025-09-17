Doce agentes de Policía Local acompañarán el trayecto de las pruebas tranvía

Manuela Millán Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:33 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

Expectación por la nueva salida del tranvía. El Ayuntamiento de la capital movilizará a doce agentes, algunos en moto, para acompañar el recorrido que hará el tranvía esta tarde por las calles de la capital. Será a las 16:00 horas y hará el recorrido completo. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha dado algunas pinceladas de los trabajos que están realizando desde el Gobierno local. En primer lugar, ha alertado de que ya se ha dado conexión a las catenarias y ya tienen energía «por lo que suponen cierto riesgo». «Tenemos que saber que ya existen, especialmente para los camiones, las obras o los trabajos en arboleda para tener un cuidado específico y evitar riesgos al ser una situación nueva», ha apuntado.

Con respecto al tráfico, ya se estaría coordinando, desde por la mañana, la limpieza del recorrido a través de la Policía Local, así como la señalización de los cruces para lo que «se pide también precaución a los conductores». «Y un matiz muy importante porque los semáforos del tranvía se controlan desde una empresa de Granada y no la del resto de la ciudad por lo que tiene una incidencia relevante, ya que aunque haya coordinación se hace de forma independiente entre las dos empresas y se pueden provocar retrasos en algunos cruces, especialmente en la calle Baeza», ha explicado el alcalde.

Del mismo modo, Millán ha recordado que en las últimas semanas «han trabajo y así seguirá siendo en los próximos días para la mejora de los cruces y de Mantenimiento Urbano, actuación necesaria y fundamental que la Junta no se ha querido hacer cargo, cuando los propios 'populares' (en referencia al delegado de Fomento, Miguel Contreras) reclamaban hace años ese arreglo porque era competencia de la Junta, pero ahora ya se les ha olvidado».

Por último, aunque destaca que las nuevas pruebas son «una buena noticia», reitera que están previstas «acciones importantes, especialmente en lo comercial, ya mirando a la campaña de Navidad por lo que piden que, ya que se ha dicho que se va a poner en invierno, que sea en diciembre porque es fundamental para esta ciudad no demorar más la puesta en marcha del tranvía».

Financiación

Julio Millán también ha confirmado que el Ayuntamiento reclamará, a través de las distintas vías administrativas, que sea la Junta quien, a través de los fondos europeos que ha puesto el Gobierno de España, aporte parte de la puesta a punto. En el convenio entre ambas administraciones, el Ayuntamiento asume sufragar la puesta a punto, dinero que la Junta adelantó con fondos europeos.

Tras ello, el Ayuntamiento, y «en vistas de la situación de las arcas municipales», pidió a la Junta no tener que devolver el dinero que había aportado a través del Gobierno, petición que ha sido denegada. «Entendemos que la Junta se beneficia doblemente porque no eran fondos propios, por lo que vamos a seguir intentando que el Ayuntamiento no tenga que poner un dinero que recibió la Junta y que además eran fondos finalistas», ha explicado.