Recinto ferial a reventar. Fotos: Jesús Jiménez

Diversión para todos los públicos en el segundo viernes de la Feria de Jaén

Los pequeños disfrutan de una tarde de atracciones, mientras los mayores se reúnen en casetas y puestos de vino para horas de jolgorio

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:18

Ya está aquí, ya llegó el segundo fin de semana de la Feria de San Lucas. Tras unos días donde las comidas de empresa fueron ... las protagonistas, con una menor afluencia, el viernes cumplió con las expectativas: una marea de jienenses (de capital y provincia) acudieron para compartir risas, montarse en las atracciones y pegarse unos buenos bailes.

