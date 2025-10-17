Diversión para todos los públicos en el segundo viernes de la Feria de Jaén

Ya está aquí, ya llegó el segundo fin de semana de la Feria de San Lucas. Tras unos días donde las comidas de empresa fueron ... las protagonistas, con una menor afluencia, el viernes cumplió con las expectativas: una marea de jienenses (de capital y provincia) acudieron para compartir risas, montarse en las atracciones y pegarse unos buenos bailes.

Si por algo destaca la Feria es que es para todos los públicos. Desde temprano en la tarde niños y niñas aprovecharon para montarse en todos los 'cacharricos' que el tiempo (y el bolsillo) permitiese. Saltaban en las colchonetas, gritaban de emoción mientras chocaban en los 'autos locos' e intentaban mantener el equilibrio en la olla. A donde se mirase, risas y diversión.

Ampliar

Las atracciones son para todas las edades. Y si no que se lo digan a María y Esperanza, dos mujeres adultas que no dudaron en subirse al tiovivo a dar vueltas. «No venimos con los nietos, es para reírnos y recordar cuando eramos más jóvenes», afirmaban momentos antes de que la atracción comenzara a moverse.

Otra tradición para las familias es intentar conseguir algún recuerdo de la Feria. Quizás sería más barato comprar un peluche o un llavero en una tienda, pero es mucho más emocionante cuando se obtiene disparando con la escopeta de corchos o lanzando dardos. Uno de los puntos clave para conseguirlos son 'los patos', una prueba para los 'peques' de pulso y pericia. Y algún que otro llanto cuando se falla.

Ampliar

Comida

Mientras la diversión surge a raudales también hay tiempo para una parada técnica donde llenar el estómago. Los pequeños optaban por el algodón dulce, bien visible a la distancia por los colores azul y rosa tan llamativos, mientras los adultos se decantaban por otros productos típicos como buñuelos o almendras fritas. Una delicia.

Todo esto ocurría en la zona de las atracciones, mientras en las casetas la alegría era igual, aunque la forma bien distinta. Desde principios de tarde las carpas estaban llenas de clientes dispuestos a bailar al son de la música que sonara, ya fueran las sevillanas de toda la vida o los ritmos latinos que dominan ahora el panorama musical y que estaban amenizados con bailadores que animaban el 'cotarro'.

Ampliar

Y por supuesto, entre baile y baile un ligero respiro en los puestos de vino, el mejor lugar para tomarse unos chatos y hacer un brindis, ya sea por el amor, por la amistad o por las horas de fiesta que quedaran por delante. Cualquier excusa es buena para hacer 'chin, chin', pero con moderación, que luego se piden instantáneas a los fotógrafos pero no se pregunta donde salen.

Cultura

Las Fiestas de San Lucas no se limitan al recinto ferial. Así en actividades como 'Jaén baila en feria' se exhibieron en la Plaza de la Constitución el talento de las escuelas de danza locales y se acercan los diferentes estilos de baile al público. Más cultura estaba prevista para este viernes con la actuación de la popular presentadora y actriz Paz Padilla en el Teatro Infanta Leonor, mientras el sábado será el turno de Edén Serrano en el teatro Darymelia.

Ampliar

Una programación que ha sumado más éxitos con los conciertos organizados en el Auditorio de la Alameda y que este último fin de semana traerá a grandes grupos como Café Quijano, Los Secretos y La Guardia (viernes) con entradas agotadas y el sábado con lo más grande del flamenco actual: Miguel Campello, Nolasco y Fran Cortés y el G5 ( Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito, Tomasito).

El domingo, 19 el teatro Darymelia recibirá a la compañía de teatro Small Clowns con 'El patito feo' en dos sesiones de mañana y tarde. Una gran programación que culminará con un espectáculo inolvidable y único de drones de luz y color que dejará boquiabierto al público asistente en el recinto ferial.

Todavía quedan horas por delante de fiesta, buen ambiente y atracciones, así que a aprovechar que los momentos entre los seres queridos pasan más deprisa, y después hay que esperar otro año más. ¡A disfrutar!