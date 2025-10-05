El dispositivo de seguridad de la Magna cierra con «incidencias mínimas»

Manuela Millán Domingo, 5 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Satisfechos tras una jornada que era un reto en seguridad. El Ayuntamiento de Jaén cerró a las 23:23 horas de este pasado sábado, y tras prácticamente catorce horas de trabajo, el dispositivo especial activado con motivo de la celebración de la procesión Magna que reunió por las calles de Jaén, como se esperaba, a miles de jienenses y visitantes.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, que visitó el dispositivo varias veces a lo largo del día, daba por cerrado este dispositivo a esa hora aunque continuaron desplegados agentes de Policía acompañando a la vuelta a las imágenes participantes hasta que el último de los pasos en la calle se recogía en la iglesia de El Salvador.

El balance del dispositivo ha sido «muy satisfactorio», en palabras de Millán, que ha permitido que las incidencias relacionadas con el evento hayan sido mínimas, y relacionadas con algún mareo en las primeras horas de la tarde por las altas temperaturas de ese tramo del día.

Millán, que desde el puesto de mando ubicado en la Jefatura de Policía Local, siguió el desarrollo de la jornada, ha querido felicitar el esfuerzo humano que ha supuesto este reto organizativo «primero porque el trabajo de prever las necesidades y coordinar el dispositivo ha sido impecable a tenor de los resultados y también porque los profesionales de los diferentes ámbitos ha demostrado una profesionalidad ejemplar en este día».

En ese sentido, se ha referido especialmente a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a sanitarios, voluntarios de Protección Civil, los propios voluntarios de la Organización. «También quiero felicitar el esfuerzo de los profesionales de los medios de comunicación que desde sus diferentes responsabilidades nos han ayudado a trasladar una imagen de ciudad de acogida de eventos multitudinarios con garantías, y al mismo tiempo, a trasladar estampas e imágenes que quedarán en nuestras retinas mucho tiempo», apuntó.

Tras el paso de las imágenes, ayer ya se trabajó por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza para la recogida de residuos y durante esta semana se hará especial hincapié con maquinaria de limpieza y agua a presión así como la retirada de la cera en los principales recorridos.

Dos accidentes

El alcalde ha informado a su vez de dos accidentes ocurridos en la ciudad en la jornada de ayer «que no han tenido relación con el desarrollo de este dispositivo, que podrían haber ocurrido cualquier otro día, pero por los que también estuvimos interesados desde el centro de mando». Millán ha aprovechado el balance del dispositivo para trasladar el pésame a la familia de un fallecido en uno de estos accidentes.

El primero de ellos ocurría en las confluencias de las calles Ruiz Jiménez y avenida de Madrid, donde cuatro personas, una de ellas menor, resultaron heridas por un atropello múltiple.

El segundo de ellos tenía lugar en la carretera de circunvalación, donde una persona de mediana edad, de unos 50 años de edad, que conducía una motocicleta, impactaba contra mobiliario urbano y pese a la atención prestada por los servicios sanitarios, finalmente perdió la vida.