Dispositivo de emergencia con 60 camas en La Salobreja para los temporeros

El Ayuntamiento de Jaén activa desde esta jueves por la noche un dispositivo de emergencia de 60 camas en las instalaciones deportivas de La Salobreja ... ante la «pasividad» de la Junta, que «sigue sin dar indicaciones para que se active la red provincial de albergues, con doce instalaciones aún cerradas mientras la capital registra apenas en 30 días las mismas pernoctaciones que en tres meses de la campaña pasada». De hecho, Cáritas ha denunciado varias veces «el gran número» de personas que están en situación de calle desde hace semanas.

La concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, señala que durante esta semana se han realizado las gestiones para conseguir 60 camas de campaña de Cruz Roja, camas que han llegado este jueves a La Salobreja para montarlas esta noche.

El dispositivo se suma a las 170 plazas del Centro Municipal de Atención a la Persona Temporera, que está activo desde el 20 de octubre cuando se detectaron las primeras situaciones de calle y está al máximo de su capacidad. Este dispositivo de emergencia se colocará cada noche en el gimnasio de La Salobreja para retirarse durante la mañana. El Patronato de Asuntos Sociales lo mantendrá activo durante os próximos días a la espera de que la Junta active la red de albergues de la provincia, una situación que «sorprende por cómo una administración con recursos y con información de la situación en la que se encuentra la capital se ha mantenido impasible y de brazos caídos».

La concejala explica que desde la semana pasada se han barajado equipamientos para establecer este dispositivo, descartando algunos otros de carácter municipal por estar ocupados en estos momentos. «Visitamos las instalaciones con los responsables de Bomberos y Emergencias, que nos han ayudado con la instalación, con la concejala de Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo y la edil de Deportes, Beatriz López, que nos ha brindado estas instalaciones en las que cada día se monta y se desmonta con personal municipal este dispositivo para no afectar a la actividad del complejo deportivo de La Salobreja», detalla.

Tensión con el PP

Precisamente por este trabajo realizado desde hace varios días por parte del equipo de Gobierno la edil considera «vergonzoso» que el PP, «habiendo tenido conocimiento de que se está haciendo a contrarreloj», ha querido «apuntarse un tanto tonto pidiendo lo que ya se estaba gestionando, y adelantarse así unas horas a la apertura de este segundo recurso». «La señora Segovia hace telepolítica, oposición de sofá y mantita desde casa, donde otros estamos dejándonos la piel en esta situación», afea.

En concreto, se refiere a las declaraciones de la edil 'popular', también este jueves, quien ha subrayado que Jaén Arena y el polideportivo de La Salobreja «son dos alternativas viables y de rápida activación», recordando que «el PP ya habilitó La Salobreja de forma extraordinaria durante varios días para evitar que personas temporeras durmiesen en la calle». «La campaña no ha hecho más que comenzar y de que las previsiones meteorológicas anuncian lluvias y bajas temperaturas para los próximos días, por lo que, asegura, es inadmisible que Jaén se encuentre en esta situación sin un plan extraordinario activado», ha añadido.

Por su parte, Díaz de la Torre aclara a la concejala del PP «las diferencias frente a la derecha», que en la pasada campaña «echó al suelo de La Salobreja a dormir a los migrantes, a los que ahora se les ofrece una cama digna en la que pasar la noche». «Mientras que la señora Segovia y el PP en la pasada campaña solo dieron 2.000 pernoctaciones a las personas temporeras en tres meses de campaña, con un dispositivo mermado, el actual equipo de Gobierno, solidario, comprometido y concernido, ha abierto sus puertas un mes antes y solo en estos 25 días ya ha superado las cifras del PP en 2024», sentencia la edil.