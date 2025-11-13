Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las instalaciones de La Salobreja. IDEAL
Campaña de aceituna

Dispositivo de emergencia con 60 camas en La Salobreja para los temporeros

El Ayuntamiento de la capital activa este nuevo recurso tras las denuncias que alertan de un centenar de personas en calle y «ante la pasividad de la Junta»

Manuela Millán

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

El Ayuntamiento de Jaén activa desde esta jueves por la noche un dispositivo de emergencia de 60 camas en las instalaciones deportivas de La Salobreja ... ante la «pasividad» de la Junta, que «sigue sin dar indicaciones para que se active la red provincial de albergues, con doce instalaciones aún cerradas mientras la capital registra apenas en 30 días las mismas pernoctaciones que en tres meses de la campaña pasada». De hecho, Cáritas ha denunciado varias veces «el gran número» de personas que están en situación de calle desde hace semanas.

