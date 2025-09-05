El dispositivo por altas temperaturas de Jaén atiende a más de 1.860 personas En los 79 días que ha estado operativo el servicio ha registrado una media de 23,6 pernoctaciones por día

C. C. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar en Jaén ha concluido este viernes ante el descenso térmico y del número de usuarios. Este servicio ha registrado un total de 1.862 pernoctaciones desde su puesta en marcha el 23 de junio, estando operativo 79 días con una media de 23,6 pernoctaciones al día.

Así lo anunció en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, tras la reunión que mantuvo con representantes de Cáritas Interparroquial y de Inserta Andalucía en Jaén para evaluar el funcionamiento de este dispositivo.

«Estamos preparados para seguir atendiendo con normalidad a las personas que lo necesiten en el centro municipal de transeúntes», puso de relieve la edil.

Este dispositivo especial, que ha estado en funcionamiento desde el día 23 de junio, se ha mantenido por primera vez abierto hasta la jornada del 5 de septiembre, ya que anteriormente concluía el 31 de agosto, independientemente de la situación meteorológica.

Díaz agradeció a las entidades sociales implicadas en el dispositivo, junto a la Policía Local, su coordinación y trabajo. Además, precisó que «de las 48 plazas disponibles en el centro municipal, ninguna jornada se han ocupado en su totalidad, por lo que ninguna persona ha quedado sin atender en los 79 días».

La concejala también agradeció la labor desempeñada por el equipo humano de Cáritas e Inserta Andalucía, así como del personal técnico del Centro de Acogida Municipal, «que han aplicado en todo momento criterios profesionales de intervención y han mantenido un control permanente sobre el estado de los usuarios y la marcha del dispositivo».

Algo que, según añadió la edil, ha posibilitado que no se hayan registrado incidencias reseñables y su funcionamiento haya sido «a pleno rendimiento, incluso en momentos de picos de demanda, lo que refrenda la eficacia de este modelo de atención».

Comparativa

Al hilo, subrayó que las personas que han atendido a los usuarios son profesionales muy experimentados en este tipo de atención, que requiere un nivel de especialización muy alto y se han adaptado a cada caso en función de las necesidades que han ido surgiendo.

En todo caso, indicó que se siguen recogiendo propuestas de mejora por si es necesario adoptar nuevas medidas de cara al año que viene y que, a partir de ahora, se vuelve al funcionamiento habitual del centro de transeúntes.

Por su parte, la coordinadora de Cáritas Interparroquial, Fátima Jerez, hizo un balance muy positivo del dispositivo, ya que se ha «aunado recursos y conseguido dar respuesta al colectivo de personas sin hogar durante los meses de verano».

En la misma línea se pronunció la coordinadora de personas sin hogar en Jaén de Inserta Andalucía, Rosa María Casado, para la que «la coordinación ha sido muy efectiva y ha desembocado en un trabajo excelente y muy satisfactorio para cubrir las necesidades básicas de las personas que lo han necesitado».