El dispositivo por altas temperaturas atiende a 1.398 personas sin hogar y se alargará a septiembre

Manuela Millán Lunes, 18 de agosto 2025, 18:50 Comenta Compartir

Cuidados para los más vulnerables ante unas temperaturas históricas que se alargará hasta septiembre. El Ayuntamiento de Jaén cifra en 1.398 las atenciones del dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar desde que se habilitara el pasado 23 de junio y hasta la primera semana de agosto. Además, se va a plantear ampliarlo hasta las primeras semanas de septiembre. Además, está siendo un verno «sin incidentes de gravedad».

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, destaca el «gran trabajo de Cáritas y Andalucía Inserta junto con el Ayuntamiento» para facilitar sus equipamientos y sumarlos al Centro de Atención Municipal en «un verano complicado con unas temperaturas extremas». «Sabemos que contamos con su complicidad y su esfuerzo, además del apoyo de Policía Local para que en caso de detectarse situaciones de calle se les pueda informar de los recursos de este dispositivo», señala Díaz.

El centro de Atención Municipal contempla en su reglamento la obligación de flexibilizar sus horarios y espacio por frío y calor para la acogida a personas transeúntes y que así la capital cuente con un refugio climático durante las 24 horas del día.

Detalles

El dispositivo se completa con la atención en los centros de día de Santa Clara de Cáritas y Andalucía Inserta, en la carretera de Córdoba, de forma que las personas sin hogar que lo deseen tienen un lugar donde poder dormir, resguardarse, ducharse, lavar ropa y tener las comidas necesarias. El servicio funciona con un horario de 8:30 a 20:30 horas de lunes a domingo, atendidos por Cáritas a través del hogar de Santa Clara (Andalucía Inserta hasta las 17:00 horas) y a partir de la tarde-noche con pernoctación en el Centro de Atención Municipal situado junto a la Jefatura de la Policía Local, en la carretera de Granada.

Así, se celebran reuniones técnicas de seguimiento con los equipos implicados en la gestión del recurso, sin que se hayan registrado incidencias reseñables. «Se trata del verano con menos incidencias, lo que evidencia la consolidación del modelo, la experiencia del personal y la eficacia del protocolo activado», resume la edil.

En el funcionamiento diario del dispositivo participan activamente además del equipo humano de las entidades sociales Cáritas y Andalucía Inserta, el personal técnico del Centro de Acogida Municipal. Todos ellos mantienen un control permanente sobre el estado de los usuarios y la dinámica del recurso, garantizando la aplicación de criterios profesionales de intervención. «Estamos en manos de especialistas con experiencia, lo que ha permitido mantener una convivencia estable y un servicio eficaz incluso en los momentos de mayor demanda», sentencia.

«Jaén está en peligro por la situación límite del Infoca» El PSOE de Jaén advierte que la actual gestión del Plan Infoca por parte de la Junta hace que Jaén «esté en serio peligro de sufrir los graves incendios que se están produciendo por el resto de España». La parlamentaria socialista Mercedes Gámez denuncia que los bomberos forestales de la provincia «siguen sin recibir respuesta a sus reivindicaciones, cuando alertaban de la nefasta situación del servicio». La socialista recuerda que «la falta de personal y efectivos en un incendio conlleva un peligro más extremo». «Hay falta de Epis, los vehículos licitados que no pueden ser utilizados y unos puntos de vigilancia que han visto reducidos su personal y las horas disponibles», enumeró Mercedes Gámez.