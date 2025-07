Disparos en Linares: «Un poco más arriba y podría haber perdido el ojo»

Herido leve por perdigonazo en la cara. Es el pronóstico del herido por el hombre abatido en la noche del jueves por la Policía en ... Linares, que se trata de un joven de 20 años, según fuentes sanitarias. Ha sido a la altura de la nariz donde recibió la lesión, «un poco más arriba y podría haber perdido el ojo», comentan fuentes próximas a la investigación.

El herido se encuentra ingresado en Observación del Hospital San Agustín de Linares con pronóstivo leve y se espera que en las próximas horas reciba el alta médica.

Tal como ha indicado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y se relataba también desde la Policía Nacional, a las 22:09 horas de este jueves se recibió un aviso a través de la Policía Local de Linares, alertando de la presencia de un individuo que portaba un arma larga y que estaba «disparando indiscriminadamente» contra los viandantes en una zona alejada del centro de la ciudad, habiendo herido a una persona. Concretamente, la llamada señalaba un descampado situado en las proximidades de la barriada de La Paz. Es un lugar tipo vía verde que suele usarse para pasear o hacer ejercicio.

De manera inmediata, se personaron en el lugar efectivos tanto de la Policía Local como de Policía Nacional. Los agentes activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones de alto riesgo y pusieron en marcha las medidas oportunas para controlar la situación e intentar sin éxito que depusiera su actitud, por lo que se tuvo que actuar «con el resultado conocido». Así, durante la intervención policial, el agresor resultó herido de gravedad y, pese a los esfuerzos sanitarios, falleció.

Se ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido, quedando a cargo de Policía Nacional. En estos momentos el fallecido se encuentra en dependencias del forense, y en cuanto se desarrolle el informe preliminar correspondientes se mandará al juzgado al cargo del caso y también a la Policía Nacional, a la espera de tener más detalles al respecto, pues el levantamiento del cadáver su en torno a las dos de la madrugada.

La ficha policial del individuo está sin finalizar, así que no ha sido posible comunicar más datos sobre el agresor. No obstante, según testigos, era un hombre de mediana edad y, fuentes cercanas al caso indican que no era de Linares. De hecho, habría aparecido en la ciudad hará un par de semanas, y se supo de él cuando fue denunciado por masturbarse delante de unas menores, así que no se descarta que sufriera algún tipo de trastorno. Se trata de un caso abierto y se investigan todas las opciones al respecto.