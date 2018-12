Las disoluciones matrimoniales bajan en la provincia de Jaén un 9,3% de 2017 a 2018 Dibujo que representa el amor acabado en una pareja. / FOTOLIA En el presente año ha habido 1.092 disoluciones matrimoniales, de las que 1.007 han sido divorcios y 85 separaciones LAURA VELASCO Jueves, 13 diciembre 2018, 12:36

En la provincia las disoluciones matrimoniales, es decir, las separaciones y divorcios, tanto consensuados como no consensuados, han disminuido un 9,3% del año pasado a 2018, según los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos del presente año -hasta los últimos registros del tercer trimestre de 2018-, en total ha habido 1.092 disoluciones matrimoniales, de las que 1.007 han sido divorcios y 85 separaciones. El año pasado la cifra total ascendió a 1.204, 1.128 divorcios y 76 separaciones. En cuanto a los años anteriores, la cifra aumentó y disminuyó irregularmente: en 2016 fueron 1.194 las disoluciones matrimoniales; en 2015, 1.279.

En 2018 todos los trimestres han registrado más de 300 divorcios. El más escandaloso, el primero, con 385 divorcios. Fueron 199 los divorcios consensuados y 186 los no consensuados. En el segundo hubo 318 divorcios, 144 consensuados y 174 no consensuados. Por último, en el tercer trimestre de 2018 se registraron 304 divorcios, 156 consensuados y 148 no consensuados. En total: 499 consensuados y 508 no consensuados. En cuanto a las separaciones, en el primer trimestre hubo 30; 18 consensuadas y 12 no consensuadas; en el segundo, 31, de las cuales 17 fueron consensuadas y 14 no consensuadas; y en el tercero, 24; 11 consensuadas y 13 no consensuadas. En total: 46 consensuadas y 39 no consensuadas.

Asimismo, Andalucía se ha situado entre las tres comunidades autónomas con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes en el tercer trimestre de este año 2018 -5,1-, empatada con Canarias y solo por detrás de la Comunidad Valenciana (5,7), que encabeza el listado de regiones en esa variable.

Por detrás de estas comunidades se sitúan las Islas Baleares, con 5; y Galicia, con 4,9. Todas estos territorios han superado la media nacional, que es de 4,7 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por el contrario, las proporciones más bajas de disoluciones matrimoniales se han dado en País Vasco, con 3,4 por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, con 3,7; y Aragón y La Rioja, con 3,8. Según los mismos datos, un total de 21.762 matrimonios se divorciaron o separaron durante el tercer trimestre de 2018 en España, un 2,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Se registra así la cifra más baja de un tercer trimestre en los últimos 17 años -desde 2001, cuando fueron 20.453- y una tendencia a la baja en el número de separaciones y divorcios en los últimos cuatro años, desde 2014.

Así, en el tercer trimestre de 2014 se registraron más de 28.800 divorcios y separaciones -la cifra más alta de la última década-; en los mismos meses de 2015, unos 26.600; en 2016, un total de 24.201; en 2017, 22.306; y en 2018, 21.762.

Consensuados

De los divorcios contabilizados entre julio y septiembre de este año, 12.249 fueron consensuados, un 2,4% menos que en el mismo trimestre de 2017 y 8.566 no consensuados, un 1,8% que hace un año. Del mismo modo, hubo 644 separaciones consensuadas, que representan un 5,7% menos que en los mismos meses de 2017, y 303 separaciones no consensuadas, un 13,7% menos que las del tercer trimestre de 2017.

Por su parte, las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a 27, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 35. Se trata de la cifra más baja de nulidades en un tercer trimestre desde el año 2012.

A diferencia de lo ocurrido con las demandas de disolución, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como nomatrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017.

Así, las demandas de modificación de medidas consensuadas se han incrementado un 9,1%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas han crecido un 2,1% respecto al mismo trimestre de 2017.

Mientras, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, han tenido incrementos interanuales del 11 y 2,4%, respectivamente.