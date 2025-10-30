Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos

Ante la falta de mano de obra en el olivar, el sector busca en la tecnología soluciones. Dentro del proyecto AgRimate se está desarrollando un ... exoesqueleto que mejora las condiciones físicas del trabajo porque sirve de apoyo en las labores de poda.

Este jueves la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reunido a técnicos e investigadores de España, Italia y Alemania en una finca de Alcalá la Real para mostrar cómo se coloca y se utiliza un prototipo de exoesqueleto. La explicación a los agricultores del uso práctico del exoesqueleto ha corrido a cargo del técnico Luca Morelli.

Los olivareros que han probado el exoesqueleto han coincidido en señalar la facilitad de las tareas y el poco peso que tienen que soportar a la hora de utilizar las máquinas podadoras con el uso de esta nueva solución tecnológica.

«Una vez puesto es muy cómodo, te mantiene la espalda rígida y hace que la motosierra parezca una pluma, porque el exoesqueleto hace que la máquina que usamos no pese prácticamente nada. Creo que es una ayuda fundamental para facilitarnos el trabajo», ha expuesto una de las agricultoras participantes en la jornada, Nuria Fuentes.

Objetivos

El secretario general de UPA, y vicesecretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha explicado que el proyecto AgRimate tiene un doble objetivo. Por un lado, cubrir una importante falta de mano de obra cualificada en todas las tareas del olivar, entre ellas la poda. Y, por otro, aprovechar la tecnología para mejorar un trabajo muy concreto, el de podador, que cada vez requiere de más formación y tecnificación.

Al respecto, David Erice, uno de los técnicos de UPA encargados del proyecto AgRimate, ha resaltado que las soluciones tecnológicas «se basan en un módulo de inteligencia artificial capaz de aprender del conocimiento humano experto para abordar los desafíos de la poda de árboles».

Además dele exoesqueleto, AgRimate incluye el desarrollo unas gafas de realidad virtual con inteligencia artificial que le indicará al podador qué rama cortar y cómo hacerlo, aún no se ha podido presentar porque está en proceso de desarrollo.

De esta manera, Cristóbal Cano reconoce que «pretendemos transformar las tareas de poda con herramientas que utilizan las tecnologías de Realidad Aumentada (RA) y Robótica, enriquecidas con Inteligencia Artificial (IA), para beneficiar a los pequeños y medianos agricultores».