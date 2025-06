El diseñador torreño Alberto Batres presenta su nueva colección en el Orgullo de Jaén

C. C. Jaén Miércoles, 18 de junio 2025, 21:47 Comenta Compartir

El diseñador de Torreperogil Alberto Batres, Premio Jaenícolas 2024 y ganador del III Concurso de Jóvenes Diseñadores 'Estepona de Moda', regresó a Jaén para presentar su nueva colección en el evento 'Performar el género desde la moda', una actividad que se enmarca en la Semana Sociocultural de Jaén Orgullo 2025, organizada por las asociaciones Chrysallis, Somos de Colores, AASA y Geente Jaén, integrantes de la Plataforma Jaén Orgullo.

El evento, celebrado en los Baños del Naranjo, reunió a una amplia representación de las letras del colectivo LGTBIQA+ y puso de manifiesto cómo la moda puede convertirse en una herramienta para cuestionar y reconstruir las normas de género desde el arte y la tradición.

«Para mí, regresar a Jaén es muy especial, porque la base de mi moda está profundamente ligada al folclore y la tradición que he vivido desde pequeño. Crecí en Torreperogil rodeado de ese imaginario cultural, y verlo reflejado aquí, en mi tierra, es para mí el mayor premio», afirmo Alberto Batres, quien destacó la importancia de conservar y actualizar la tradición para las nuevas generaciones: «Mi moda va más allá de la prenda; es una declaración de intenciones. Busco acercar el folclore a la gente joven, eliminar lo que ya no compartimos y darle un nuevo significado para que no se pierda».

Batres defendió la moda como una herramienta de transformación social y liberación personal: «El simple hecho de llevar una de mis prendas ya supone un gesto de ruptura con los estereotipos tradicionales de masculinidad o feminidad. Gracias a las nuevas generaciones estamos avanzando hacia una visión más libre y abierta, y la ropa forma parte de ese cambio».

Desafiar estereotipos

«Este tipo de iniciativas visibilizan la performatividad de género como algo vivo, cambiante y profundamente ligado a la expresión individual y colectiva», destacó Jesús Caballero, miembro de la Plataforma Jaén Orgullo. «La moda, igual que el arte, tiene la capacidad de desafiar estereotipos y abrir espacios de diversidad».

Por su parte, Roberto Torres, también integrante de la plataforma, subrayó la importancia de reivindicar la pluralidad de cuerpos y realidades: «Eventos como este rompen con la idea de cuerpo normativo. Necesitamos referentes que celebren la diversidad física y estética, y eso es precisamente lo que Alberto hace sobre la pasarela».

La programación de la Semana Sociocultural de Jaén Orgullo 2025 continuará este jueves 19 de junio con la proyección del documental 'Dolores Guapa', que aborda la realidad de la comunidad LGTBIQ dentro de las hermandades y cofradías de la Iglesia católica. La cita será a las 18:30 horas, de nuevo en los Baños del Naranjo.

El programa culminará este fin de semana con la jornada festiva del escenario Jaén Pierde Aceite, en la calle Catalina Mir Real (segunda fase del Bulevar). La artista Zahara inaugurará el viernes la celebración con el pregón oficial, y el sábado la ciudad acogerá la manifestación del Orgullo, que continuará con la lectura del manifiesto y una gran fiesta abierta a toda la ciudadanía.