En directo | La Procesión Magna en Jaén
Sigue al minuto todo lo que sucede en este día histórico para las cofradías de la capital
J. L. Adán | J. Jiménez | E. López | M. Millán | A. Cubillo
Jaén
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:34
10:38
Excepcionalmente en procesión
San José, patrón de Jódar, y el Sagrado Corazón de Jesús, de la iglesia de la Merced de Jaén. Estas imágenes no suelen salir en procesión.
10:35
Virgen de las Mercedes, de Alcalá la Real
“Ella intercede por nosotros. Es muy milagrosa”, cuentan desde la cofradía de la Virgen de las Mercedes de Alcalá la Real. Antes se llamaba la Virgen de la Antigua, pero cambió su nombre porque la gente le pedía un favor o una merced y se lo concedía.
10:23
Cristo de la Humildad, de Alcaudete
Nadie quiere irse sin un recuerdo de este acontecimiento. Un joven capta con su móvil la imagen del Señor de la Humildad de Alcaudete, que acaba de atravesar la plaza de las Batallas.
10:22
Música en la previa
El Rosario Magno se inició ayer con música en los templos con una decena de agrupaciones. Aquí puedes leer la noticia sobre la jornada previa al día de hoy.
10:18
«Trabajamos para disfrutar de una Magna segura»
Luis Ojeda, jefe de la Policía Local de Jaén, nos contaba en una entrevista con IDEAL como es el dispositivo de seguridad por un Rosario Magno seguro. Aquí puedes ver el vídeo de la noticia .
10:14
Cristo del Consuelo, de Cazorla
El lienzo del Cristo del Consuelo de Cazorla se prepara para salir de la Iglesia de Cristo Rey. Recogimiento y lágrimas de emoción entre los vecinos que han venido desde este municipio serrano
10:13
Oración en el Huerto, de Andújar
“Por la Hermandad del Huerto y nuestra madre de los Dolores. Todos por igual, valientes”. El silencio se hace en la parroquia de Cristo Rey para ver salir a esta cofradía procedente de Andújar.
10:05
Calle Virgen de la Cabeza
La gente empieza a coger posiciones en los alrededores del IES Virgen del Carmen para ver los pasos que vienen tanto del Paseo de la Estación como del Gran Eje
09:59
Guías y recuerdos del Rosario Magno
En los puntos informativos se ofrecen guías gratuitas de la Magna. También se pueden comprar pulseras, rosarios y galletas conmemorativas de esta cita.
09:58
¿Dónde aparcar?
Te dejamos aquí una información útil del dispositivo relativo a la movilidad . Recuerda que hoy han cambiado paradas de autobús, de taxis y se han modificado líneas. Y lógicamente también a los aparcamientos.
09:52
Comité por un Rosario Magno seguro
El alcalde de Jaén, Julio Millán, preside la reunión de activación del CECOPAL, que supervisará el dispositivo especial con motivo del Rosario Magno. En la misma participa también el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.
09:48
Sillas para el Rosario Magno
Mientras las imágenes van camino de la calle Virgen de la Cabeza, los voluntarios ultiman los preparativos de cara a la procesión de esta tarde. En la imagen, ordenando las sillas en la calle Virgen de la Capilla.
09:42
Virgen de Zocueca, de Bailén
75 años después, la Virgen de Zocueca de Bailén vuelve a la capital del Santo Reino para participar en otra Magna. La emoción entre la comitiva que la acompaña es palpable: “Es un día muy grande para nosotros”, aseguran.
09:30
Resucitado de Jaén
Los usuarios de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres ven los traslados de las imágenes que participan en la Magna desde el Paseo de la Estación: los costaleros del Resucitado de Jaén les entregan estampas del Cristo
09:24
Patrona de Baeza
La patrona de Baeza, la Virgen del Alcázar, se abre paso por el Paseo de la Estación siguiendo al Resucitado de Jaén. La música de capilla ameniza el recorrido.
09:23
Sebastián Chico, obispo de Jaén
Te dejo aquí un artículo del obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico Pérez, que publicamos en ideal.es, en el que expresa su gratitud hacia todo aquel que ha posible este «sueño» en forma de Rosario Magno.
09:17
Vivas a El Abuelo
Los vivas al Abuelo y al Resucitado de Martos se suceden entre quienes portan el trono marteño
09:16
Resucitado de Martos
El Resucitado de Martos avanza por la Carrera mientras que Nuestro Padre Jesús espera en la calle Ignacio Figueroa
09:15
Virgen de la Capilla
La Virgen de la Capilla ya va camino de la calle Baeza.
09:13
Traslados del Rosario Magno
Desde las 7 de la mañana se han iniciado los traslados desde sus templos de las imágenes que participarán en la Magna. En la foto, Nuestro Padre Jesús de Jaén a su paso por San Ildefonso.
09:11
Rosario Magno
Iniciamos un directo para contarte cómo discurre esta jornada «histórica» de Rosario Magno en Jaén
