En directo | La Procesión Magna en Jaén

Sigue al minuto todo lo que sucede en este día histórico para las cofradías de la capital

J. L. Adán | J. Jiménez | E. López | M. Millán | A. Cubillo

Jaén

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:34

Actualizado Hace 6 minutos

10:38

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Excepcionalmente en procesión

San José, patrón de Jódar, y el Sagrado Corazón de Jesús, de la iglesia de la Merced de Jaén. Estas imágenes no suelen salir en procesión.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

10:35

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Virgen de las Mercedes, de Alcalá la Real

“Ella intercede por nosotros. Es muy milagrosa”, cuentan desde la cofradía de la Virgen de las Mercedes de Alcalá la Real. Antes se llamaba la Virgen de la Antigua, pero cambió su nombre porque la gente le pedía un favor o una merced y se lo concedía.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

10:23

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Cristo de la Humildad, de Alcaudete

Nadie quiere irse sin un recuerdo de este acontecimiento. Un joven capta con su móvil la imagen del Señor de la Humildad de Alcaudete, que acaba de atravesar la plaza de las Batallas.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

10:22

José Luis Adán

José Luis Adán

Música en la previa

El Rosario Magno se inició ayer con música en los templos con una decena de agrupaciones. Aquí puedes leer la noticia sobre la jornada previa al día de hoy.

10:18

José Luis Adán

José Luis Adán

«Trabajamos para disfrutar de una Magna segura»

Luis Ojeda, jefe de la Policía Local de Jaén, nos contaba en una entrevista con IDEAL como es el dispositivo de seguridad por un Rosario Magno seguro. Aquí puedes ver el vídeo de la noticia .

10:14

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Cristo del Consuelo, de Cazorla

El lienzo del Cristo del Consuelo de Cazorla se prepara para salir de la Iglesia de Cristo Rey. Recogimiento y lágrimas de emoción entre los vecinos que han venido desde este municipio serrano

En directo | La Procesión Magna en Jaén

10:13

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Oración en el Huerto, de Andújar

“Por la Hermandad del Huerto y nuestra madre de los Dolores. Todos por igual, valientes”. El silencio se hace en la parroquia de Cristo Rey para ver salir a esta cofradía procedente de Andújar.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

10:05

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Calle Virgen de la Cabeza

La gente empieza a coger posiciones en los alrededores del IES Virgen del Carmen para ver los pasos que vienen tanto del Paseo de la Estación como del Gran Eje

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:59

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Guías y recuerdos del Rosario Magno

En los puntos informativos se ofrecen guías gratuitas de la Magna. También se pueden comprar pulseras, rosarios y galletas conmemorativas de esta cita.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:58

José Luis Adán

José Luis Adán

¿Dónde aparcar?

Te dejamos aquí una información útil del dispositivo relativo a la movilidad . Recuerda que hoy han cambiado paradas de autobús, de taxis y se han modificado líneas. Y lógicamente también a los aparcamientos.

09:52

José Luis Adán

José Luis Adán

Comité por un Rosario Magno seguro

El alcalde de Jaén, Julio Millán, preside la reunión de activación del CECOPAL, que supervisará el dispositivo especial con motivo del Rosario Magno. En la misma participa también el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.

﻿﻿﻿

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:48

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Sillas para el Rosario Magno

Mientras las imágenes van camino de la calle Virgen de la Cabeza, los voluntarios ultiman los preparativos de cara a la procesión de esta tarde. En la imagen, ordenando las sillas en la calle Virgen de la Capilla.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:42

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Virgen de Zocueca, de Bailén

75 años después, la Virgen de Zocueca de Bailén vuelve a la capital del Santo Reino para participar en otra Magna. La emoción entre la comitiva que la acompaña es palpable: “Es un día muy grande para nosotros”, aseguran.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:30

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Resucitado de Jaén

Los usuarios de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres ven los traslados de las imágenes que participan en la Magna desde el Paseo de la Estación: los costaleros del Resucitado de Jaén les entregan estampas del Cristo

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:24

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Patrona de Baeza

La patrona de Baeza, la Virgen del Alcázar, se abre paso por el Paseo de la Estación siguiendo al Resucitado de Jaén. La música de capilla ameniza el recorrido.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:23

José Luis Adán

José Luis Adán

Sebastián Chico, obispo de Jaén

Te dejo aquí un artículo del obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico Pérez, que publicamos en ideal.es, en el que expresa su gratitud hacia todo aquel que ha posible este «sueño» en forma de Rosario Magno.

09:17

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Vivas a El Abuelo

Los vivas al Abuelo y al Resucitado de Martos se suceden entre quienes portan el trono marteño

09:16

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Resucitado de Martos

El Resucitado de Martos avanza por la Carrera mientras que Nuestro Padre Jesús espera en la calle Ignacio Figueroa

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:15

Ascensión Cubillo

Ascensión Cubillo

Virgen de la Capilla

La Virgen de la Capilla ya va camino de la calle Baeza.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:13

José Luis Adán

José Luis Adán

Traslados del Rosario Magno

Desde las 7 de la mañana se han iniciado los traslados desde sus templos de las imágenes que participarán en la Magna. En la foto, Nuestro Padre Jesús de Jaén a su paso por San Ildefonso.

En directo | La Procesión Magna en Jaén

09:11

José Luis Adán

José Luis Adán

Rosario Magno

Iniciamos un directo para contarte cómo discurre esta jornada «histórica» de Rosario Magno en Jaén

