Actual sede de Somuvisa, en la calle Álamos de la capital. IDEAL
Diputación utilizará la sede de Somuvisa para la Recaudación

El Ayuntamiento plantea ceder este espacio, con un alquiler, y trasladar a los empleados al edificio de Urbanismo

Manuela Millá

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:40

Cambios de ubicación en las áreas del Ayuntamiento de Jaén. El Consejo de Administración de Somuvisa planteó, en su último encuentro, la posibilidad de alquilar ... la actual sede de Somuvisa (en la calle Álamos) por unos 30.000 euros anuales, según ha podido saber este periódico, con el objetivo de sea utilizada por la Diputación Provincial para prestar desde allí el servicio de Recaudación que ya se cedió a la Administración Provincial. Desde el equipo de Gobierno consideran que «es una actuación positiva en vistas de la situación de la sociedad» (que el PP en la anterior etapa quería liquidar por esa «negativa situación»). Tras la moción de censura, el nuevo equipo de Gobierno (PSOE-JM+) optaron por poner fin al proceso de liquidación y recuperarla.

