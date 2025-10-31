Diputación utilizará la sede de Somuvisa para la Recaudación

Cambios de ubicación en las áreas del Ayuntamiento de Jaén. El Consejo de Administración de Somuvisa planteó, en su último encuentro, la posibilidad de alquilar ... la actual sede de Somuvisa (en la calle Álamos) por unos 30.000 euros anuales, según ha podido saber este periódico, con el objetivo de sea utilizada por la Diputación Provincial para prestar desde allí el servicio de Recaudación que ya se cedió a la Administración Provincial. Desde el equipo de Gobierno consideran que «es una actuación positiva en vistas de la situación de la sociedad» (que el PP en la anterior etapa quería liquidar por esa «negativa situación»). Tras la moción de censura, el nuevo equipo de Gobierno (PSOE-JM+) optaron por poner fin al proceso de liquidación y recuperarla.

Una vez que sea oficial la cesión previo alquiler, los empleados que ahora trabajan allí se trasladarán hasta la sede de Urbanismo «con las mismas condiciones actuales y las mismas funciones».

Por su parte, desde el PP, su portavoz, Agustín González, critica «ocultación en la gestión» ya que esta decisión «no ha pasado por pleno» (no es necesario) y además pregunta «por los criterios sobre la cuantía económica por la que se va a arrendar a la Diputación Provincial».

El Ayuntamiento de la capital decidió, en el pleno del pasado mes de septiembre, la cesión de la recaudación a la Diputación de Jaén, bajo la defensa de «una importante mejora de la gestión, más eficiencia y mejor servicio», aunque con una opsición frontal por parte de los 'populares'.